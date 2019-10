Albert Rivera: "No quiero estar en un gobierno con Sánchez, pero me comprometo a desbloquear"

Elecciones 10-N

El líder de Ciudadanos ha explicado durante su entrevista en Más de uno que no quiere "un acuerdo de Gobierno con el PSOE", sino que quiere "un gran acuerdo nacional con un horizonte" y recalca que no es fan de "Pedro Sánchez pero la pregunta es si le damos importancia a Sánchez o a las reformas".

Además, asegura que no pretende estar "en un Gobierno con Sánchez", pero destaca que si le envían a la oposición se compromete a desbloquear la situación para conseguir hacer las reformas necesarias para el país. "Si gobernamos con el PP y el PSOE nos apoya negociaremos las reformas, pero si no gobierno, en la oposición también seré útil a España, no puedo ser solo útil si me dan la silla y el falcon", declara.

Entrevista Pedro Sánchez

Por otro lado, tras la entrevista del líder socialista en Antena 3, Rivera considera que "Sánchez dice lo mismo pero sin moverse ni un ápice" y critica que pretenda que sea la oposición quien se entregue. "Me preocupa que todos tenemos que pensar qué cosas hay que rectificar o cómo hay que salir adelante, pero Sánchez dijo exactamente lo mismo que antes".

Cataluña

En cuanto a Cataluña, Rivera asegura que no coincide con las palabras de Girauta sobre el PSC en las que afirmó que es "un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana". Pero sí considera que "es un partido que siempre se equivoca en con quien hay que estar en los grandes momentos".

Y recuerda que si hubiese sido el partido de Iceta el que tuviese la mayoría en Cataluña, nadie dudaría en que Ciudadanos les habría apoyado antes de que Torra siguiese en el poder, "me importa menos quién es el candidato de la presidencia si es constitucionalista". Además, critica a Torra por apoyar la violencia, "cuando un presidente legitima a los violentos, los violentos se creen héroes cuando son los villanos".

Aunque el presidente de la formación naranja considera que los socialistas aún están a tiempo de rectificar, "me consta que hay muchos constitucionalistas que estarían más cómodos al lado de Ciudadanos que al lado de Torra".

Vox

Asimismo, Carlos Alsina le ha preguntado si lo que le pasa a Ciudadanos con Vox es un poco lo que les pasa al PSOE con Bildu en Navarra. A esto ha respondido que no va "a hacer equidistancia entre Vox y Batasuna" y apunta que "Vox puede decir cosas que no te gustan, o barbaridades, o cosas que no son útiles, pero Batasuna a día de hoy no ha condenado la violencia".

Pepe Oneto

Rivera se suma al recuerdo de los tertulianos al recién fallecido Pepe Oneto, "tenía buen sentido del humor, era inteligente", declara. "Es una gran pérdida, pero seguramente le gustaría lo que estáis haciendo aquí, que es recordar sus mejores momentos", dice.

