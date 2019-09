Albert Rivera: "España suma pero la corrupción resta, creo que hay que sumar con inteligencia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda en Más de uno que "hay que sumar con inteligencia" por lo que descarta sumarse a la lista del Partido Popular y explica que "el sueño de Sánchez sería volver a las dos Españas". P or otro lado, culpa al líder socialista de no conseguir sacar adelante la legislatura y reitera su no en la investidura porque es un partido que "legitima a los separatistas".

Coalición España suma

Durante su entrevista en Más de uno, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado unirse a la coalición España suma, propuesta por el Partido Popular, porque según explica "la corrupción resta". Aunque recuerda que sin haber ido en la misma lista en otras comunidades les ha funcionado bien, como Andalucía o Madrid, "hay que sumar con inteligencia", comenta.

Asimismo, considera que "el sueño de Sánchez sería volver a las dos Españas" porque "necesita unificar a todo el que discrepe de él para vestirse como única alternativa". También apunta que "una cosa es compartir un programa del Gobierno con alguien que tiene casos de corrupción por resolver y otra ir en la misma lista".

Investidura de Pedro Sánchez

Por otro lado, Rivera sostiene que la culpa de la situación de España es exclusivamente del líder socialista, "a mí el Rey no me ha propuesto para ser candidato, esa obligación la tiene Pedro Sánchez". Además, insiste en que quiere que haya gobierno aunque no le guste el del PSOE, "me parece que es una mala noticia que haya el plan Sánchez, pero entiendo que es lo que han votado", declara.

En cuanto a la posibilidad de que se repitan las elecciones, el líder de Ciudadanos considera que "de momento a Sánchez se le ha visto con muy pocas ganas de formar Gobierno" afirma que el pacto con Unidas Podemos está hecho pero que solo tienen el problema de cómo "repartirse el botín de los ministerios", "lo único que les separa es el ego de sus líderes y la batalla por las sillas".

También aclara que en ningún caso apoyará una investidura de Sánchez porque es un partido que "legitima a los separatistas".

Seguridad ciudadana

Rivera hace referencia a la seguridad ciudadana, tras el aumento de los robos en Barcelona o Madrid y protesta porque "los ciudadanos se protejan a sí mismos porque no hay policía suficiente". "El 90% de personas que comenten hurtos en Barcelona no pisan la cárcel", declara y añade que "el problema es la reincidencia, hay gente que roba varias veces, y como son de cuantías menores no pisan la prisión".

Por ello, plantea una reforma del Código Penal, para que la reincidencia sea tratada y no sea más un agujero. "No me preocupa que haya más policías en las calles, me preocupa que haya mas delincuentes", comenta y protesta porque Ada Colau proponga quitar agentes.

