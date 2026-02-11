La competitividad preocupa a los líderes de la UE: cómo se puede mejorar y por qué es tan importante para las vidas de los ciudadanos

"Los líderes europeos tienen un retiro informal con un único punto en el orden del día: la competitividad", asegura José Carlos Díez en 'El Faro Económico', en Más de uno, donde señala que ya ha pasado el momento del "diagnóstico" y los "relatos" y solo cabe la "acción".

El experto considera que los países europeos deben avanzar en la integración y en el mercado único, la apuesta del Canciller alemán Merz en el Foro Económico de Davos. "Hay que avanzar en la integración y en el mercado único, hay que eliminar barreras al comercio dentro de la Unión Europea", sostiene José Carlos Díez.

Cómo mejorar la competitividad y evitar una crisis institucional

Una de las cuestiones que más pueden ayudar a la competitividad, según José Carlos Díez, es la de simplificar la gestión para sectores como la agricultura, industria e incluso el sistema financiero: "Sobre todo, urge una simplificación administrativa para nuestros agricultores, nuestra industria, nuestro sistema financiero y para todos los sectores".

Así, el experto ve que es "la hora de la acción" con un objetivo que debe pasar por "crecer" y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en la Unión Europea: "Es la hora de la acción y el objetivo es crecer, crecer y crecer, mejorar los salarios y las condiciones de vida de los ciudadanos europeos".

Por último, recuerda que la pérdida de competitividad fue "una de las principales causas de la crisis institucional desde 2008", por lo que mejorar dicha competitividad puede "ayudar a resolverla".