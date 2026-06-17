Cómo afecta a la economía el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: "Parece que la crisis energética llega a su fin"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto. En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, el mismo día de su 80 cumpleaños, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

Las reacciones de los líderes internacionales no se hicieron esperar y todos celebraron la llegada del acuerdo y la reapertura de Ormuz. Además, las bolsas mundiales experimentaron subidas: el índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid arrancó el lunes con un avance del 1,82% y el precio del petróleo se hundió casi un 5%.

Cómo afectará a la economía mundial el acuerdo

José Carlos Díez analiza en 'El Faro Económico' de Más de uno que "Trump se ha autoregalado para su cumpleaños un acuerdo de paz con Irán, un giro de 360 grados que vuelve la situación a hace tres meses, antes de la guerra". Como principal consecuencia: el precio del petróleo bajó a 80 dólares el barril, 25 dólares menos que hace un mes, "pero aún 30 dólares por encima de hace tres meses", matiza el experto.

Explica que "parece que la crisis energética llega a su fin con el Euríbor al 2,8%, la deuda pública a 10 años al 3,4%, los bancos dando hipotecas a 30 años al 2% y el empleo sigue creciendo" . Y lo compara con "las crisis energéticas de los años setenta", que "duraban años" y que traían como principales consecuencias:

La inflación llegó a subir al 27%.

llegó a subir al 27%. Las hipotecas estaban al 20%, el mismo nivel al que subió la tasa de paro.

La moraleja de esta comparativa es que "los españoles nos hemos acostumbrado a inflaciones y tipos de interés bajos, dentro del euro, y no es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor".