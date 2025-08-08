Antonio Martínez Asensio presenta "100 libros, una vida"

El periodista y divulgador literario Antonio Martínez Asensio visitó el programa 'Más de Uno' para hablar de su último trabajo, "100 libros, una vida", un volumen en el que recopila los títulos que más han marcado su trayectoria como lector. El autor aclara que no pretende elaborar un canon universal, sino compartir las obras que, en distintos momentos y circunstancias, han cambiado su forma de ver el mundo y su pasión por la lectura.

"Son los 100 libros que a mí me han marcado", explica. Entre ellos figura El Conde de Montecristo como la obra que lo convirtió en lector a los 14 años, y Cien años de soledad, que intentó leer a los ocho, sin entenderla, pero que dejó huella gracias a su memorable primera frase.

Un criterio personal… y con truco

Martínez Asensio confiesa que en realidad el listado supera con creces los 100 títulos, ya que su estrategia de incluir solo un libro por autor le permite recomendar otras obras asociadas. "De Vargas Llosa he escogido uno, pero menciono otros cinco que son imprescindibles", comenta, reconociendo que así se “liberó de presión” para poder abarcar más lecturas.

Para él, la idea no es sentar cátedra, sino animar a descubrir autores y obras. También subraya que muchos libros se disfrutan de forma diferente según el momento vital en que se leen: hay obras que ganan con los años y maduran junto a su lector.

Lecturas y epifanías

En la charla, el autor y los presentadores recordaron sus epifanías lectoras, esos primeros libros que les hicieron comprender que leer es "vivir otras vidas". Para Martínez Asensio esa revelación llegó con El Conde de Montecristo. Para Javier Ruiz, otro contertulio, fue "El camino" de Miguel Delibes.

El escritor señala que hay títulos que conviene leer en un momento preciso de la vida. El corazón de las tinieblas, por ejemplo, le pareció complejo de joven, pero revelador y luminoso en su relectura madura.

El derecho a abandonar un libro

Martínez Asensio defiende el criterio de abandonar un libro si no atrapa antes de cierto punto. "En la página 60 enciendo la alarma, y si en la 80 no me engancha, lo dejo", afirma. Cree que no hay que sufrir con las lecturas y que un libro puede esperar a otro momento más propicio.

Ausencias y arrepentimientos

Entre las ausencias de su selección, admite que hay autores que le gustan mucho pero que no incluyó porque ninguna de sus obras le cambió la vida. Cita, por ejemplo, a Ignacio Martínez de Pisón o Río de la luna, libro que marcó su adolescencia pero que no entró en la lista. También menciona arrepentimientos como no haber incluido La náusea de Sartre.

El placer del papel y el orden de una biblioteca

Aunque usa de vez en cuando el libro electrónico, Martínez Asensio sigue prefiriendo el papel por la experiencia física de leer, subrayar y anotar. Ordena sus libros de forma "neurótica", con zonas de lecturas urgentes y otras reservadas para el futuro, quizá la jubilación.

Reconoce que llegó a tener unos 17.000 volúmenes antes de la crisis de 2008, cuando vendió casi toda su colección. Hoy posee entre 2.000 y 3.000, y practica el hábito de regalar libros que le han gustado, en lugar de acumularlos indefinidamente.

De clásicos y reconciliaciones pendientes

En cuanto a clásicos, defiende a La Celestina como una obra moderna y divertida, aunque admite que su lectura requiere "masticar" el texto para transmitirlo mejor a los lectores actuales. También recomienda no tener miedo a saltar pasajes o cambiar el orden de lectura en obras extensas como El Quijote.

Obras destacadas y recomendaciones

Entre los ensayos, solo incluyó "Velázquez desaparecido", una investigación apasionante sobre un cuadro perdido del pintor sevillano y sobre el mundo del arte a finales del siglo XIX. Además, reitera una recomendación recurrente: Mentira de Enrique de Hériz, novela que considera "maravillosa" para reflexionar sobre el duelo y las mentiras familiares.

Sobre su mesilla este verano se apilan lecturas como El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell y próximas novedades de autores como Mariana Enriquez o Andrés Barba. Defiende que siempre hay que tener varios libros abiertos a la vez y que las grandes novelas son ideales para disfrutar en verano.