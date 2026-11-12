La alerta de Málaga sobre el ninguneo en los trenes: "Somos los olvidados del transporte ferroviario y necesitamos que se nos preste atención"

Málaga reúne patrimonio, cultura, historia y atractivos turísticos, pero también afronta importantes retos en materia de comunicaciones. El presidente de la Diputación Provincial, José Francisco Salado, abordó estas cuestiones en una entrevista con Carlos Alsina en Más de uno, en la que repasó algunos de los proyectos culturales de la provincia y alertó de las consecuencias del corte de la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid.

Desde Málaga, Salado puso el acento en la importancia del transporte para una provincia que recibe visitantes, atrae inversiones y registra un importante crecimiento. "Todo el mundo quiere venir aquí a vivir, a pasar sus vacaciones, a montar su empresa y tenemos frenado ese crecimiento por esa falta de infraestructura", afirmó.

Málaga recupera un palacio del siglo XVIII para celebrar la Generación del 27

Uno de los primeros asuntos de la conversación fue el nuevo Centro Cultural de la Generación del 27, que la Diputación ubicó en el Palacio de Valdés Flores, en la calle Carretería de Málaga. Salado destacó la recuperación de este edificio del siglo XVIII, de titularidad provincial, y los trabajos de restauración que permitieron recuperar los frescos de la fachada y los elementos del artesonado interior.

El centro acogió ya el servicio que anteriormente ocupó otro espacio cultural vinculado a María Victoria Atencia. Además, la Diputación preparó una programación con motivo del centenario de la Generación del 27, con conferencias, jornadas y exposiciones.

Salado defendió el protagonismo de Málaga en esta celebración y aseguró que la institución provincial ya preparó sus actividades. "Nosotros no necesitamos un ministerio para celebrar ese centenario, porque la Generación del 27 nació en Málaga de poetas malagueños", afirmó. También mostró su disposición a colaborar con el Ministerio de Cultura si este participa en la programación.

El corte del AVE amenaza la actividad turística y económica

La interrupción de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid centró buena parte de la entrevista. Salado describió una situación especialmente complicada para la provincia y advirtió de las consecuencias económicas y laborales del corte ferroviario.

Según los datos que expuso, más de 170.000 personas no pudieron desplazarse durante los 46 días anunciados de interrupción del servicio. El presidente de la Diputación calculó unas pérdidas próximas a los 195 millones de euros y explicó que alrededor del 80% de los desplazamientos afectados correspondió a turistas.

Salado relacionó ese impacto con el gasto que realizan los visitantes en la provincia, que cifró en una media de 1.100 euros diarios. A esa pérdida de actividad añadió la posible reducción de contrataciones en el sector turístico, con entre 1.000 y 2.000 empleos que, según sus estimaciones, los empresarios dejaron de crear.

El dirigente provincial también expresó su preocupación por el efecto que la sucesión de incidencias ferroviarias provocó en la imagen de la Costa del Sol. Recordó los problemas anteriores en la línea y advirtió de que la recuperación del servicio no solo depende de restablecer la circulación, sino también de recuperar la confianza de los viajeros.

"Lo estamos pasando muy mal", resumió. Para Salado, la situación afecta al prestigio del destino y a la percepción de seguridad de los usuarios. El presidente recordó que el aeropuerto de Málaga reforzó sus conexiones con nuevas expediciones de distintas compañías aéreas, pero consideró que esa oferta no compensó la capacidad de transporte que aportaba el AVE.

La incertidumbre también afecta a las vacaciones de Navidad

Carlos Alsina preguntó por las consecuencias que la interrupción ferroviaria provoca en la planificación de los viajes. Salado advirtió de que el problema no se limita a los desplazamientos que ya no se realizan durante los días de corte: también afecta a quienes organizan sus vacaciones de Navidad y eligen otros destinos ante la incertidumbre.

El presidente de la Diputación explicó que la pérdida de confianza en el tren condiciona las decisiones de los viajeros y puede beneficiar a destinos competidores. A su juicio, esa repercusión se suma al impacto económico directo y exige una valoración que tenga en cuenta también las reservas y los viajes que no llegan a contratarse.

La entrevista abordó asimismo las consecuencias para la vida cotidiana de los malagueños. Salado recordó que la conexión con Madrid no solo resulta importante para los turistas, sino también para empresarios que viajan con frecuencia, estudiantes, opositores y personas que necesitan acudir a hospitales de la capital.

También señaló el encarecimiento de las alternativas aéreas. Aunque algunas compañías anunciaron tarifas limitadas de 90 euros, el presidente explicó que esos precios solo aparecen en un número reducido de asientos y que el coste aumenta cuando se agotan.

La Costa del Sol reclama más trenes de cercanías

El presidente de la Diputación amplió su análisis a las conexiones ferroviarias dentro de la provincia. En concreto, reclamó la ampliación de la línea C-1, que conecta Málaga y Fuengirola y que, según sus cifras, transporta diariamente entre 40.000 y 50.000 personas.

Salado defendió que esa línea debe extenderse por el litoral hasta Marbella y Estepona y también mejorar las conexiones con la zona oriental de la provincia. Además, denunció las incidencias registradas en el servicio: citó 150 problemas durante la semana anterior a la entrevista, entre cancelaciones por averías y retrasos.

El presidente recordó los compromisos de inversión y mantenimiento que, según explicó, no llegaron a materializarse. Entre las actuaciones que reclamó figuran ampliar las estaciones para permitir trenes de mayor capacidad y duplicar determinados tramos de vía para aumentar las frecuencias.

También puso el foco en la línea C-2 del Guadalhorce, que conecta con una zona de crecimiento residencial de la provincia. Salado consideró insuficiente su frecuencia actual, de un tren cada hora, y pidió más maquinistas y convoyes para acercar el servicio a intervalos de entre 20 y 25 minutos.

Para ilustrar la falta de desarrollo de la red, comparó los 69 kilómetros de cercanías de Málaga con los de otras ciudades españolas: cerca de 700 kilómetros en Barcelona, más de 600 en Madrid, más de 250 en Sevilla y más de 300 en Valencia.

Somos los olvidados del transporte ferroviario y necesitamos que se le preste atención a Málaga

Una provincia que necesita infraestructuras para seguir creciendo

Salado vinculó las reivindicaciones ferroviarias con el desarrollo económico y demográfico de Málaga. La provincia, explicó, atrae a personas que buscan vivir, disfrutar de sus vacaciones o instalar sus empresas, pero necesita infraestructuras capaces de acompañar ese crecimiento.

La conexión entre la capital y los municipios del litoral, junto con la mejora de las líneas de cercanías, ocupa un lugar central en esa demanda. Para el presidente de la Diputación, el transporte no solo facilita los desplazamientos: también resulta determinante para la competitividad turística, la actividad empresarial y la calidad de vida de los residentes.

Al término de la entrevista, Salado agradeció la visita del equipo de Más de uno y destacó la oportunidad de mostrar la Catedral de Málaga y las vistas desde su cubierta. El presidente recordó la importancia de culminar una obra que, según señaló, tardó cinco siglos en completarse.