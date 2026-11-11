Ainhoa Martínez: “Hay motivos de sobra para la huelga general, pero viene contaminada por las elecciones”

Ainhoa Martínez ha analizado en Más de uno los motivos y el contexto de la huelga general, y ha expresado que existen razones suficientes para secundar una movilización de estas características. Sin embargo, considera que la convocatoria está marcada por el clima político y electoral, una circunstancia que, a su juicio, resta credibilidad al mensaje de los sindicatos.

Durante su intervención, la periodista ha señalado que los motivos para protestar se han acumulado a lo largo de toda la legislatura. Entre ellos, ha destacado los bajos salarios, el encarecimiento de los alimentos, el precio de la electricidad y las dificultades de acceso a la vivienda. Problemas que, en su opinión, justifican las reivindicaciones sindicales y deberían ocupar un lugar central en el debate público.

No obstante, Martínez ha puesto el foco en lo que considera una contradicción en el discurso de las organizaciones sindicales: su falta de contundencia a la hora de señalar las cuestiones en las que discrepan del Ejecutivo. En este sentido, ha criticado que los sindicatos no expliquen con claridad qué aspectos de la gestión del Gobierno consideran insuficientes y qué cambios le están exigiendo.

La periodista ha defendido que la labor de los sindicatos debe pasar precisamente por presionar al Ejecutivo para que avance en aquellas materias en las que, desde su perspectiva, no ha cumplido con las expectativas. También ha cuestionado que no se pongan sobre la mesa tanto los aspectos positivos de la gestión como sus sombras.

Una huelga marcada por el ambiente preelectoral

Para Ainhoa Martínez, esta falta de explicaciones contribuye a que la convocatoria se perciba como una movilización condicionada por los intereses políticos del momento. Por ello, ha considerado que los representantes sindicales deberían preparar mejor sus intervenciones a lo largo de la jornada para evitar que el trasfondo electoral termine eclipsando las reivindicaciones laborales y sociales.

"Hay motivos de sobra y los lleva viendo durante toda la legislatura", ha insistido la periodista, antes de resumir su principal crítica: "El problema es que la huelga viene contaminada por las elecciones".

Así, Martínez distingue entre la legitimidad de las reivindicaciones, que considera plenamente justificadas, y el contexto en el que se desarrolla la protesta. A su entender, el ambiente preelectoral está condicionando el mensaje sindical y dificulta que la huelga se centre exclusivamente en las demandas sociales y laborales que pretenden defender las organizaciones convocantes.