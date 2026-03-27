Rafa Latorre, sobre el nuevo ministro de Hacienda: "Falta saber si como María Jesús Montero considera opcional presentar los Presupuestos"

¿Seguro que llevan la baliza? ¿Seguro? Miren que luego les paran y… receta. Es que es la primera operación salida con la obligación de llevar la baliza. Con la paliza que nos dieron con la baliza…

Bueno, esto no es lo importante. Hoy es un día de enorme ajetreo en las carreteras. Dicen en la DGT que es uno de los más peligrosos del año y que la velocidad, el ansia viva por llegar cuanto antes al destino, es el principal riesgo que corren los conductores.

4 millones 300 mil desplazamiento desde las tres de la tarde de hoy y hasta el lunes. No parece que el precio del combustible haya disuadido, aunque ya habrán comprobado si han parado a repostar que la rebaja de impuestos al combustible hace mucho más asequible llenar el depósito.

Háganse acompañar de la radio, que les vamos contando no solo lo que ocurre en el mundo, sino también lo que se van a encontrar en la carretera.

El nuevo ministro de Hacienda

El nuevo ministro de Hacienda procede de la comunidad más infrafinanciada, la Comunidad Valenciana, y encima se llama Arcadi España. Aunque uno siempre puede desmentir su apellido y terminar apodado como Arcadi Estado Español. El chiste malo viene a cuento porque el legado más nocivo de María Jesús Montero al frente de Hacienda no es el haber sido la única ministra de Hacienda de la historia que no ha aprobado ni un proyecto de Presupuestos en toda una legislatura.

No es que haya aportado demasiada información al respecto. Sólo: ay. No sabemos si considera que el mandato constitucional de presentar las cuenta en cada ejercicio lo considera como su predecesora una cuestión opcional. Pero hay algo que tiene más interés.

Arcadi España fue consejero de la Generalitat Valenciana y desde ese cargo fue especialmente beligerante con una estadística que es un clamor. La Comunidad Valenciana es la más infrafinanciada, junto a Murcia, de toda España. El legado más nocivo de María Jesús Montero es la promesa de una financiación singular, esto es privilegiada, para Cataluña, que abandonaría de facto el régimen común. Nada de esto se va a plantear antes de que los andaluces voten, no vaya a ser que recuerden que la candidata socialista aceptó y asumió esta imposición de los socios independentistas del Gobierno.

Es pertinente recordar hoy que Arcadi España toma la cartera de Hacienda en una ceremonia muy amable en la que ha citado a John Rawls, a Paul Samuelson y a Franco Battiato

Aunque hoy todas las miradas se fijaban en otro hombre, que es Carlos Cuerpo, nueva figura fuerte en el gabinete de Pedro Sánchez y que como vicepresidente primero irá adquiriendo corpulencia política, valga la expresión. Ahora… que la economía sigue siendo un reto. Para él y para todos los los ministros de economía de la zona euro y más allá. Vivimos en la era de la inestabilidad. La pura inestabilidad. Salimos de la pandemia y Rusia invadió Ucrania, aún no se ha terminado esa guerra y se ha desatado el conflicto de Oriente Próximo.

El estrangulamiento del Estrecho de Ormuz amenaza el crecimiento de todas las economías occidentales y muy especialmente el de la Unión Europea donde ya se pronuncia la palabra maldita, la estanflación. Que es un shock producido por la combinación entre un bajo crecimiento y una alta inflación.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión virtual del Eurogrupo. Estima una contracción del PIB de hasta en seis décimas, mientras que los precios "podrían aumentar hasta un punto porcentual"

Y ante esto conviene recordar. Como decía, la Thatcher, la inflación es la ladrona invisible de los ahorros del ciudadano. Cuando una familia hace la compra todo le sale más caro y sin embargo el Estado recauda más, porque al subir el precio sube también su porcentaje de impuestos. Es una subida de impuestos encubierta, que resta poder adquisitivo a las familias y es injusto que no se descuente, o sea que se deflacte, que es el término. Injusto. Por más que uno se diga de progreso y quien lo proponga sea la malvada oposición. Ahora que parece que la izquierda con esto del decreto anticrisis ha asumido que no es motivo de excomunión progresista el bajar impuestos, estaría bien que fuera asumiendo lo de la deflactación.

Porque además la guerra por el momento no se va a detener. Una vez se ha demorado el apocalipsis anunciado por Trump para Irán, la guerra prosigue por los cauces habituales solo que con mayor intensidad. "Aplazo la fase de destrucción de las plantas eléctricas diez días, hasta el lunes 6 de abril a las 20.00 hora de Washington (02.00 hora peninsular española del martes). Las conversaciones siguen", afirmó el presidente, que asegura que las negociaciones “van muy bien”.

Mientras se despliegan más soldados estadounidenses en el Golfo, Irán amenaza con atentar contra los complejos turísticos de los emiratos mientras no afloja en el estrecho de Ormuz.