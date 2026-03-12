Rafa Latorre, sobre Irán y los efectos de la guerra: "Más creíbles las amenazas iraníes que los paliativos del resto del mundo"

La guerra en Oriente Próximo ha causado “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. Olvídense de la crisis de los 70 y de otros episodios sensacionales. Irán ha logrado interrumpir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Para ello no es necesario minar todo el mar, basta con que cualquiera sienta pavor al cruzarlo y eso lo han conseguido y es una victoria parcial de los ayatolás. Porque además el tiempo corre en contra de Donald Trump.

Los futuros del petróleo alcanzaron los 100 dólares incluso cuando Estados Unidos dijo que liberaría 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia como parte de un esfuerzo global. Traducción: suenan más creíbles para el mercado las amenazas iraníes que los paliativos del resto del mundo para tratar de frenar el shock de precios.

Hoy además se ha mostrado al mundo el nuevo líder Supremo de Irán, del cual incluso se dudaba que estuviera vivo. Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, tercer líder supremo de la revolución islámica, ha enviado un mensaje desafiante. Lejos de rendirse o de enviar señales conciliadores ha anunciado que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado y también que abrirá nuevos frentes en estas guerra.

Nuevas informaciones de una guerra con efectos devastadores

En realidad ha sido una declaración leída por una presentadora de la televisión estatal, de manera que los rumores acerca de que es un espectro no se han apagado. Los ayatolás quisieron nombrar a Jamenei en lugar de Jamenei como forma de comunicar que la revolución no se rinde.

Pero tanto Estados Unidos como Israel consideraban o al menos querían hacer creer que se estaba agitando a un espantajo, porque lo más probable era que Mojtaba Jamenei hubiera muerto en el mismo ataque que terminó con la vida de su padre. Ahora se dice que puede estar vivo pero malherido, con lesiones graves en sus piernas y en sus brazos.

De lo dicho hay un mensaje que ha preocupado sobremanera a las cancillerías y a los ministerios de Interior de Europa. Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, sugirió que se podrían activar "otros frentes» para vengar la sangre de los mártires. No especificó dónde se ubicarían los frentes, pero esto ha puesto en alerta a los servicios de inteligencia continentales por la posibilidad de que Irán active células durmientes en Europa.

La amenaza que los ayatolás ya han cumplido es la de asfixiar el comercio marítimo y desatar una crisis energética mediante el cierre del estrecho de Ormuz. Eso ya es un hecho. Antes de la guerra, 20 millones de barriles de petróleo pasaban diariamente por el estrecho de Ormuz, la estrecha vía fluvial frente a la costa sur de Irán.

Esa cantidad se ha reducido drásticamente, según informó la AIE en su informe mensual, desde que Irán advirtió que los barcos que pasaban por allí corrían el riesgo de ser atacados. Esta semana, los 32 estados miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas , la mayor cantidad jamás alcanzada y la primera liberación coordinada desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Sin embargo, la medida no frenó de inmediato el aumento de los precios del petróleo. El precio del crudo Brent, la referencia mundial, volvió a superar brevemente los 100 dólares por barril el jueves, unos 30 dólares más que a finales de febrero, antes del ataque militar estadounidense-israelí contra Irán. Las interrupciones del suministro causadas por la guerra no dieron señales de disminuir, con petroleros en el Golfo Pérsico en llamas tras ser atacados e Irak cerrando sus terminales portuarias petroleras.

¿Ante esto puede declarar Donald Trump una victoria? Hombre, poder puede hacerlo, puede declarar lo que quiera, pero eso no significa que sea cierto y lo que para él es peor, que sea creíble

Es muy diferente la guerra de Israel de la guerra de Estados Unidos. El ejército israelí ha bombardeado dos veces Beirut este jueves y ha amenazado con extender su ocupación en el sur del país. Lo hace después de sufrir el mayor ataque de Hezbollah desde el comienzo de la guerra. La milicia terrorista ha celebrado así las referencias del comunicado de Jamenei.

Y en cuanto España… preocupados como estamos por los efectos económicos de una guerra que no sabemos cuánto durará. El Gobierno se ha reunido esta mañana con la patronal y los sindicatos para abordar las posibles medidas que se pueden aplicar para mitigar el impacto en la economía de la guerra de Irán, pero la cita ha concluido sin que se hayan tomado decisiones.

El Ministerio de Economía no ha detallado qué medidas se van a tomar próximamente, pero sí ha descartado aplicar algunas de forma inminente como una bajada del IVA de los alimentos, o una bonificación de los carburantes. Una bajada de impuestos, vamos, que es lo que les pide la mayoría de Congreso de los Diputados.