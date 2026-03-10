Rafa Latorre, sobre la escalada de la guerra de Irán y el posible rol de Europa: "Se ha lanzado a debatir cuál debe ser su papel"

Lejos de haber terminado, hoy es el día más duro de la guerra. Estados Unidos e Irán se han cruzado hoy amenazas de tinte apocalíptico. La guerra no ha terminado. Ni parece que su final esté próximo. El secretario de Guerra (antes Defensa) de EEUU, Pete Hegseth, ha declarado que hoy será el día "más intenso" de ataques contra Irán hasta el momento y que han preparado "la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombardeos, la mayor cantidad de ataques".

Y no parece que sean amenazas vacías. Algunos residentes de Teherán describieron los ataques que tuvieron lugar durante la noche como los más arrasadores que han experimentado desde que comenzó la guerra. "Si siguen atacando a Teherán así durante otros diez días, no quedará nada de Teherán", advierten a los enviados especiales que cubren la guerra desde el terreno.

Y mientras tanto, Israel continúa extendiendo la guerra al Líbano, que es el otro teatro de operaciones de este conflicto, donde las Fuerzas de Defensa Israelíes pretenden acabar con Hezbolah, milicia terrorista subordinada a Irán.

Reaccciones europeas de la escalada militar de la guerra

Mientras tanto, Europa se ha lanzado a debatir cuál debe ser su papel en la guerra, después de que Úrsula Von der Leyen abandonara ayer toda ambigüedad y expresara su apoyo -o al menos su no condena- a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones de Von der Leyen han provocado una convulsión continental que ha sacudido a su propio gobierno. Hoy la vicepresidenta de la Comisión Europea, su vicepresidenta, Teresa Ribera, ha criticado sin demasiados rodeos a Von der Leyen en Más de Uno de Onda Cero, con Alsina.

Por si fuera poco hoy además Von der Leyen ha lamentado que la Unión Europea abandonara la energía nuclear y comprometiera así su soberanía energética. Generalmente son las naciones del continente las que tienen diferentes opiniones sobre un mismo, pero parece que ahora el debate o el enfrentamiento ha abierto en canal las instituciones europeas. También ha entrado en el debate el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa

Y también José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, ha criticado a la presidenta de la Comisión. Lo ha hecho tras el Consejo de Ministros. Ha explicado que no se ha elevado una queja formal a Bruselas y que enmarca estas palabras pronunciadas ante los embajadores de los países miembros en una "reflexión del momento en el que estamos".

No obstante, no oculta el malestar que ha generado de La Moncloa asegurando que con quien se identifican es con el máximo responsable del Consejo Europeo, António Costa, que ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas".