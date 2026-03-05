Programa especial en directo de 'La brújula' con Rafa Latorre desde Palma

Este lunes 9 de marzo, a partir de las 19:00 horas, ‘La brújula’ estará en directo desde la Sala Mozart del Auditorium de Palma.

Esta emisión conmemora el aniversario de Trablisa y sirve además como altavoz para la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto estratégico impulsado por el Ajuntament de Palma, con la colaboración del Govern de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Baleàrics, que busca proyectar la ciudad como referente cultural en el ámbito europeo.

Uno de los ejes centrales de la noche será la reivindicación de la figura de Antoni Maura, político mallorquín y una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea española. Su legado será analizado desde una perspectiva histórica y política en el marco de la candidatura cultural.

Junto a Rafa Latorre participarán destacados analistas y colaboradores habituales del programa como Ignacio Rodríguez Burgos, John Müller, José Carlos Díez, Fernando Cano, Maite Rico, Pablo Pombo, David Mejía, Rafael Sanz, Chapu Apaolaza y José Ignacio Wert, quienes aportarán su visión sobre la actualidad política, económica y social tanto a nivel nacional como autonómico.

Entrevistas institucionales y empresariales

A lo largo del programa, Rafa Latorre conversará con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, con quien abordará los principales retos de la ciudad, con especial atención al impulso de la candidatura Palma 2031, los proyectos de transformación urbana, la gestión del turismo, la movilidad y las políticas culturales destinadas a reforzar la identidad y la proyección internacional de la capital balear.

Por su parte, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, analizará la situación política y económica del archipiélago, los desafíos vinculados al crecimiento turístico, la sostenibilidad y el equilibrio entre desarrollo y preservación del territorio. Asimismo, se referirá al respaldo institucional del Ejecutivo autonómico a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura y al papel de la cultura como motor económico y de cohesión social en las islas.

La dimensión empresarial estará representada por el director general de Trablisa, Joaquín García. En el marco del aniversario de la compañía, se repasará la trayectoria de esta empresa mallorquina referente en el sector de la seguridad privada, su crecimiento nacional e internacional, su apuesta por la innovación tecnológica y la generación de empleo en Baleares, así como su implicación en iniciativas culturales y sociales como el apoyo a Palma 2031.

Entrada libre al Auditorium durante toda la emisión

A partir de las 19:00 horas, Rafa Latorre iniciará la emisión desde la Sala Mozart del Auditorium acompañado por algunas de las voces habituales del análisis político y económico del programa, como Ignacio Rodríguez Burgos, John Müller, José Carlos Díez, Fernando Cano, Maite Rico, Pablo Pombo, David Mejía, Rafael Sanz, Chapu Apaolaza y José Ignacio Wert, que participarán en esta edición especial, marcada por el debate y la reflexión sobre la actualidad.

La entrada al Auditorium será libre durante toda la emisión, lo que permitirá a los oyentes vivir en primera persona una noche de radio en directo desde Palma. Este programa especial cuenta con el apoyo de TRABLISA y del Ajuntament de Palma, y con la colaboración del Govern de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Baleàrics.

Puedes seguir el programa en directo este lunes 9 a partir de las 19:00 en Onda Cero, nuestra web y app.