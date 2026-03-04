Dana Erlich, embajadora de Israel en España: "La victoria sería que Irán deje de financiar organizaciones terroristas"

Rafa Latorre entrevistó en La Brújula a Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en España, en un contexto marcado por la operación militar israelí‑estadounidense contra Irán y por el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Jerusalén tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español.

La diplomática israelí, que ejerce como jefa de misión desde 2024, combinó mensajes de firmeza frente a Teherán con duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y con un llamamiento a reforzar la cooperación en seguridad entre países aliados.

"Embajadora en funciones": una relación aún no normalizada

Rafa Latorre arrancó la conversación pidiendo a la invitada que explicara por qué ostenta el cargo de "embajadora en funciones". Erlich recordó que Israel retiró a su embajadora en mayo de 2024 "como acto en respuesta a la decisión del gobierno de España de reconocer un supuesto Estado palestino" y que desde entonces la legación quedó en manos de un encargado de negocios, el número dos de la embajada.

Explicó que, en junio, el ministro de Exteriores israelí decidió elevar el rango de la representación porque "España es importante para nosotros", pero subrayó que "todavía no estamos en una situación normal" y que "tenemos muchas diferencias". "No podemos abandonar a España", afirmó, al tiempo que describía su papel como "embajadora en funciones", pero de facto "jefa de misión".

Diferencias con el Gobierno español y aumento del antisemitismo

Preguntada por el estado actual de las relaciones entre España e Israel, Erlich admitió que "no es secreto que tenemos muchas diferencias". Aseguró que Israel discrepa "de muchas de las declaraciones del gobierno central" y de "muchas de las iniciativas" que perciben como "anti israelíes".

La embajadora en funciones señaló que "lo que vimos durante el verano, lo que escuchamos en la calle, ha aumentado el antisemitismo" en España y denunció "un boicoteo general, un llamamiento al boicoteo de varias cosas, todo lo que tiene que ver con Israel".

Pese a ello, insistió en que Israel distingue entre el Ejecutivo y el conjunto del país: "Cuando hablo de España no quiero generalizar y sabemos hacer la separación entre el gobierno central de España y toda España", dijo, destacando que mantienen "varias colaboraciones, varios contactos, muchos lazos en toda España con diferentes instituciones".

Irán, "pulpo" que rompe la ley internacional

A continuación, Latorre le planteó si las palabras de Pedro Sánchez sobre la intervención israelo‑estadounidense en Irán habían empeorado aún más la relación bilateral. Erlich evitó referirse de forma directa a la declaración del presidente español, pero contrastó su postura con la de otros aliados: explicó que, desde el sábado, ve "una línea muy clara" en los comentarios de diferentes países que "entiende la amenaza iraní" y apuesta por "actuar juntos" y "colaborar para enfrentarnos a esta amenaza".

La diplomática recalcó que lo que Irán está haciendo "no ocurrió hace cuatro días, no ocurrió en junio, sino son décadas, son años" de un "régimen brutal fanático" que actúa "contra Israel, contra objetivos judíos y en todo el mundo", financiando organizaciones terroristas, atentando contra diplomáticos y secuestrando a personas de doble nacionalidad.

"Vemos que el orden internacional está bajo amenaza por culpa de Irán", resumió, antes de confesar su sorpresa porque "un país aliado, socio de la Unión Europea, de la OTAN, piensa en una forma diferente".

Según Erlich, "ninguno de nosotros quiere guerra", pero "cuando tenemos un país que se está aprovechando de la ley internacional" mientras las democracias la respetan, "llegó el momento que hay que actuar".

Interrogada por Latorre sobre los objetivos de esa guerra, la embajadora fue tajante: la victoria para Israel pasa por "la eliminación permanente de la amenaza del proyecto nuclear", "la eliminación permanente de la producción de los misiles balísticos de Irán" y que Teherán "deje de financiar, capacitar y apoyar las organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, los Houthis, las milicias en Irak y tanto desorden en todo el mundo".

La conexión con el 7 de octubre y el papel de Teherán

El director de La Brújula quiso clarificar hasta qué punto esta ofensiva está ligada a la masacre del 7 de octubre. "Sí y no", respondió Erlich. Describe a Irán como "un pulpo que llega a diferentes lados en diferentes formas" y recuerda que Israel "sabe que ellos han capacitado, financiado y apoyado Hamas a lo largo de los años".

Aseguró que "la intención de empezar esta guerra del 7 de octubre fue organización de Hamas con el apoyo de Irán" y que desde hace años Israel se defiende de ataques directos e indirectos de Teherán. "Años vemos cómo Irán está detrás de varios de los ataques que estamos enfrentando", insistió, subrayando que, igual que han sido eliminados los líderes que ejecutaron el 7 de octubre, consideran una amenaza directa "a los líderes del régimen iraní que promueven y apoyan esa amenaza a Israel".

Dana Erlich, embajadora de Israel en España | ondacero.es

"No intentamos cambiar el régimen, sino eliminar la amenaza"

Latorre planteó si el objetivo de Israel pasa por un cambio de régimen y por el derrocamiento de los guardianes de la revolución iraní. Erlich matizó que, para Israel, "hay tres objetivos muy claros" ligados a la capacidad militar y al apoyo al terrorismo, y que "la decisión del pueblo iraní" sobre su futuro político "no es parte de nuestros objetivos".

La diplomática explicó que "el pueblo ya se está saliendo a las calles" y recordó las protestas y la represión de los últimos meses. "Yo no quisiera ser una mujer en Irán en estos días, en estas décadas", confesó, enumerando las restricciones sobre trabajo, vestimenta y libertad de expresión que sufren las iraníes.

"Nosotros no intentamos hacer lo que ellos tienen que hacer para cambiar el régimen, sino ayudarles a hacerlo, sino eliminar el régimen brutal que nos está amenazando en forma inminente", añadió, puntualizando de nuevo que la aspiración israelí es terminar con la amenaza, no decidir el sustituto del actual poder en Teherán.

Erlich alertó de que Irán está moviendo "el proyecto nuclear y la infraestructura del proyecto de misiles balísticos bajo tierra, para que no se puedan alcanzar", y que ese punto "podría ser crucial" y explica la urgencia de actuar.

Embargo de armas: "España es ahora un país más inseguro"

La entrevista viró hacia la relación con España cuando Latorre mencionó el embargo aprobado en septiembre de 2025, que prohíbe la exportación, importación, venta y tránsito de material de defensa y de doble uso con destino Israel. Erlich afirmó que, según la información publicada, ese embargo "también está afectando la defensa aquí en España", algo que dijo que le "sorprende".

Recordó que "España es un país aliado, es un país socio" con el que Israel ha trabajado durante años en lucha antiterrorista y seguridad, y sostuvo que "todo lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos es importante para todos nosotros, para la región, para los ciudadanos".

Como ejemplo, citó el uso de tecnología israelí en pulseras telemáticas para agresores sexuales: "Si abusores sexuales no se usan las pulseras en tecnología israelí y se usa otra tecnología inferior, ¿cómo protegemos la seguridad de las ciudadanas españolas?", se preguntó.

"Ese embargo ha hecho que España sea un país más inseguro", sentenció, al tiempo que animaba a reconsiderar la decisión para mejorar "la defensa diaria de cualquiera de nosotros aquí en España". También criticó que se imponga un embargo "a un país aliado" mientras se "siguen promoviendo relaciones con un régimen asesino brutal como Irán", algo que le "sorprende".

"¿Quiénes son sus aliados?": el reproche a la posición española

Erlich enlazó este punto con la posición española en la crisis con Irán. Señaló que "todos los países de Europa están de acuerdo con la amenaza iraní" y pidió "mandar una firme y clara señal a Irán que ya no pueden más actuar de la misma manera". "Entonces, hacer un embargo a un país aliado, pero seguir promoviendo relaciones con un régimen asesino brutal como Irán, a mí me sorprende", insistió.

"Yo le pregunto al gobierno aquí en España, ¿Quiénes son sus aliados?", lanzó la embajadora en funciones, subrayando que otros socios europeos y atlánticos comparten la lectura de la amenaza iraní. Aun así, se mostró confiada en que las decisiones puedan revertirse "para la mejor vida de todos nosotros" y defendió la importancia de continuar cooperando en innovación y tecnología.

Latorre quiso saber si, pese a los choques públicos, la embajada mantiene interlocución con el Gobierno central. Erlich respondió que "seguimos con canales abiertos" y recordó que "parte de ser diplomática es mantener esos contactos". Enfatizó que "esos lazos siempre se pueden mejorar" y que hay "mucho para hablar específicamente en estos tiempos" en los que, según dijo, la comunidad internacional intenta enfrentarse "a un régimen que está causando esta inestabilidad en todo el mundo".

Al despedirse, el presentador agradeció la presencia de la embajadora en La Brújula, a lo que ella correspondió reiterando su disposición a seguir explicando la posición de Israel a la audiencia española.