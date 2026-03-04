Rafa Latorre, sobre la Casa Blanca y Sánchez: "Sería pasar de presentar una oposición a Estados Unidos, a colaborar de tapadillos"

Hoy Pedro Sánchez ha rescatado una vieja consigna que delata las razones por las que ha tomado la decisión de convertir a España en la vanguardia del rechazo activo a la guerra contra Irán.

Pedro Sánchez ha orillado otra vez el Parlamento, que es donde deben discutir las cuestiones estratégicas de política exterior y de defensa.

El No a la guerra tiene una función sentimental, que es rescatar de la memoria las manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Irak. Es una quimera que esto se resuelva mediante una discusión sobre el interés nacional o incluso sobre una posición moral, el problema es que vuelven a imponerse los cálculos de micropolítica doméstica. Y de hecho toda la propaganda que se ventila a esta hora es en términos de "Jugada Maestra" y "Ahora sí se va a movilizar la izquierda".

Así que la posición de España se resume en No a la Guerra. Pero esto presenta varios problema, el principal es que Europa ya está involucrada a la guerra. Han sido atacadas instalaciones francesas en Kuwait y del Reino Unido en Chipre.

Las naciones europeas han expresado sus críticas a la intervención y han reclamado el restablecimiento del derecho internacional. Pero la única que ha expresado y promovido un rechazo activo ha sido España, mediante la negativa a prestar sus bases conjuntas para el esfuerzo de guerra de Estados Unidos.

Hay una respuesta de la respuesta y no es agradable de oír. Aunque Pedro Sánchez no ha mencionado ni a Trump ni a Estados Unidos, el secretario del Tesoro Scott Bessent sí menciona a España. Su departamento sería el encargado de cumplir las amenazas económicas de Trump y en la NBC ha ofrecido alguna pista de qué mecanismo legal utilizaría, porque acusa a Sánchez de poner en riesgo vidas americanas.

Las consecuencias de las amenazas de EEUU

Sería interesante que el presidente del Gobierno explicara en el Congreso de qué manera afectará al interés nacional el haberse convertido en la vanguardia del rechazo activo a Estados Unidos en Europa. Cuando Scott Bessent señala que España está poniendo en riesgo las vidas de los americanos está construyendo el argumento legal para castigar a España.

Por el momento, España no sabe en qué consecuencias se traducirán las amenazas. La Unión Europea también está esperando a conocerlas para saber cómo proteger a uno de sus socios.

Porque lo cierto es que la Unión ha mostrado la misma determinación que con la guerra arancelaria. Que es recordar que los acuerdos comerciales con los países europeos se negocian en bloque y no país por país.

Hoy el Gobierno española ha mostrado su agradecimiento por la llamada de Emmanuel Macron para solidarizarse después de las amenazas. Con quien está muy enfadado el Gobierno y así lo ha trasladado el ministro de Exteriores José Manuel Albares es con el canciller alemán Friedrich Mertz que permaneció silente mientras Trump se despachaba con España

Estados Unidos no rebaja el tono. De hecho su secretario de guerra, Pete Hegshet, ha anunciado muerte y destrucción en un mensaje con tintes apocalípticos. Asegura que la campaña militar estadounidense contra Irán se estaba acelerando, con más aviones de guerra llegando a la región, mientras advertía a los líderes iraníes que las fuerzas estadounidenses causarían "muerte y destrucción todo el día».

Por cierto que Hegshet también ha contado que un misil balístico de Irán había sido interceptado en Turquía. Por ahora los ayatolás se habían cuidado de no perturbar a Turquía, que es un gran potencia regional. Han atacado casi a todos sus vecinos pero no a Turquía. El ministerio de Defensa turco no especificó el objetivo del misil, e Irán no hizo comentarios al respecto, pero un ataque contra Turquía, miembro de la OTAN, marcaría una peligrosa escalada en las represalias iraníes contra países vecinos.

Nos faltaba por escuchar al jefe de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo, que acusa a Pedro Sánchez de jugar a la política con los intereses de los españoles.

Vox continúa con sus formidable crisis interna y el incendio en Murcia no se apaga. Y llega a los tribunales, por que José Ángel Antelo, hasta hace poco líder de Vox en la región, ha denuncia la falsificación de su firma en el documento que se presentó como su cese al frente de la Portavocía en el Parlamento murciano

Ha recibido el apoyo en las redes sociales de Ortega Smith, que es el otro portavoz municipal, este de Madrid, que denuncia haber sido apartado mediante maniobras ilegales.

Y mientras Vox tumba uniendo sus votos al PSOE y Podemos, la investidura de Maria Guardiola en Extremadura. Ahora Guardiola se presentará a una segunda votación, este viernes a las 14h de la tarde.

Si Vox insiste en bloquear la investidura podría celebrarse otro debate de investidura antes del 4 de mayo. Si entonces no hay acuerdo elecciones anticipadas, aunque María Guardiola espera no tener que llegar a ello.

[[H3:]]