Rafa Latorre, sobre la herramienta de redes Hodio y Pedro Sánchez: "Este Gobierno es especialista en ocuparse de problemas solucionados"

Ahora vamos a las consecuencias de la guerra y a la última hora de Oriente Próximo, pero antes permítannos que el Hodio nos arranque una sonrisa. ¿Pero cómo? ¿A qué clase de psicopata le puede provocar una sonrisa el hodio? Les hablamos del Hodio con H, que es el artefacto con el que el Gobierno va a vigilar las redes sociales y las conversaciones públicas para evitar que nos hagamos daño.

Hay una amplia jurisprudencia acerca del odio, la difamación o la injuría están penadas, pero este gobierno es especialista en ocuparse de problemas solucionados.

De manera que el Gobierno que erigió un muro como símbolo de la legislatura, que tiene ministroles dedicados al señalamiento de periodistas y a insultar a contribuyentes, el Gobierno que con más saña y eficacia se ha dedicado a la división y a sembrar la desconfianza, aquel que contrató a asesores para encargarlos solo a etiquetar fachas va a a ser el garante de la buena atmósfera social, de que todos mantengamos la cortesía y las buenas maneras.

De manera que una serie de personas que piensan exactamente lo mismo sobre cualquier asunto se dedicaron a advertir de que España se nos está llenando de fascistas y que por eso había que vigilar los niveles ambientales de Hodio. La herramienta hará un análisis de la presencia de "discursos de odio y polarización" en las principales redes sociales.

Este nuevo instrumento estudiará pormenorizadamente la prevalencia del discurso de odio y su posterior amplificación en cada red social. Según explica el ministerio, con estos datos se elaborará "un informe semestral" que incluirá un ranking para seguir la evolución en cada plataforma digital.

Pero fíjense ustedes qué paradoja… mientras que los juzgados no dan a basto y se produce una dilación infame para sentenciar los homicidios, mientras que las pulseras antimaltrato fallan como una power balance… los recursos se dedican al Hodio.

La intención es analizar las plataformas digitales más utilizadas en España. Fundamentalmente Instagram, X, YouTube, Facebook o Tik Tok. Esta última, la que más ha crecido en usuarios en los últimos años, muy especialmente entre menores. Y en la que los principales líderes políticos intentan potenciar su presencia para captar al electorado más joven.

En principio, Hodio dejará fuera el análisis de Whatsapp, la plataforma de comunicación más utilizada en nuestro país. Más del 90% de los internautas la usan para mandar o recibir mensajes, entre los que se cuelan algunos de esos posibles discursos de los que el ejecutivo quiere alertar.

Nuevas informaciones de la guerra de Irán y el efecto en el petróleo

Las discrepancias respecto del rumbo de la guerra entre Estados Unidos e Israel son publicas. Es más, están publicadas. La razón es que probablemente Estados Unidos no había previsto hasta qué punto se vería afectada la economía y ahora a Trump le han entrado las prisas. Tiene unas elecciones de mitad mandato y busca la manera de proclamar una victoria que devuelva la estabilidad a los mercado. Israel, en cambio, no tiene ninguna prisa y no le vale cualquier victoria.

Escuchen, escuchen a Israel Katz, ministro de Defensa y comprenderán lo que está ocurriendo

Una de las prioridades ahora de Donald Trump es la estabilizar los mercados. Porque el contribuyente americano le votó para que se ocupara antes de su economía que de Oriente Próximo y la guerra sólo está deteriorando su horizonte económico mientras se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Hoy más de una treintena de países han tomado una decisión que pretendía tener un impacto inmediato sobre el precio del petróleo. Más de 30 países, incluido España, acuerdan la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar el 'shock´. El director de la Agencia Internacional de la Energía anuncia que se pondrán en el mercado 400 millones de barriles y España liberará por este acuerdo 11,5 millones de barriles.

Esto no ha tenido por el momento el efecto esperado. En los mercados se impone el miedo ante las acciones de Irán. Las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido 16 buques minadores iraníes . El jefe del Comando Central de EE. UU. afirmó que su objetivo sigue siendo destruir los misiles y drones iraníes y reducir su capacidad para interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho.

Porque tres barcos comerciales fueron impactados el miércoles cerca del Estrecho de Ormuz mientras Irán intensificaba sus esfuerzos para detener el tráfico a través del crítico conducto petrolero. el objetivo de Irán, su despliegue táctica sigue siendo estrangular el estrecho de Ormuz para provocar el colapso del comercio marítima y así exasperar a los gobernantes occidentales.

Las reacciones del Gobierno ante las repercusiones de la guerra

Y ahora, después de haber buscado la explotación electoral del No a la guerra, cuando el petróleo ha superado los 120 dólares el barril, el gobierno se ha puesto a trabajar en las consecuencias económicas para los ciudadanos y lo ha hecho abriendo una ventanilla, la ventanilla de Bolaños, donde los grupos le van dejando sus propuestas.

Todos menos Vox, que aunque ha sido invitado esta vez, ha declinado responder a la invitación del gobierno para aportar sus propuestas. El problema es que la mayoría del Congreso estaría a favor de una rebaja de impuestos y sobre todo de una deflactación del IRPF, que es la forma de que el contribuyente no pierda valor adquisitivo, claro que la contrapartida es que el Estado renuncia a los ingresos extra que le procura la subida de precios por la vía de los impuestos.

El Gobierno prefiere empobrecer primero para ayudar después, que es la forma de crear dependencia.

Más o menos las propuestas de los grupos ya se conocen. Las del PP se han concretado con detalle. Junts también quiere una rebaja de impuestos.

El que no concreta cuál es su plan es el Gobierno. Dice que tiene un plan pero no cuál es el plan, ni siquiera a grandes rasgos y eso siempre provoca una cierta suspicacia. A ver si el plan es como los presupuestos.