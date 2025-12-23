Latorre, sobre las críticas de Puente a Jordi Sevilla: "El PSOE está más preocupado de sofocar el descontento que de hacer política"

Vísperas de la Nochebuena, pero la política no descansa porque a las negociaciones poselectoral se suman los preparativos preelectorales y el PSOE se tiene que afanar hoy en sofocar cualquier conato de disidencia interna. Y lo hace a la manera diplomática de Óscar Puente, claro, que a quien se atreve a bisbisear una tímida crítica le coloca inmediatamente el cartel de resentido.

Puente es el cancerbero de la Moncloa. Tiene el papel de castigar con sus dentelladas virtuales a quien se atreva a señalar lo evidente. Ahora les cuento cuál ha sido su más reciente víctima, pero antes, quienes consideran que hay alguna posibilidad de redención en el sanchismo.

Fíjense cuáles han sido las dos primeras decisiones tras la debacle extremeña. La primera, se lo contábamos ayer, ha sido renovar su alianza con Bildu permitiéndole capitalizar una serie de medidas sociales que contribuyen a dejarlo blanquito y reluciente. La otra ha sido poner como portavoz del Consejo de Ministros a una socialista navarra, como es Elma Saiz. Que ya hay que echarle valor, porque más allá de su desempeño, que ya se verá, es como un recordatorio semanal de quien fue para este partido un hombre llamado Santos Cerdán.

El debut de Elma Saiz como portavoz y las consecuencias de las elecciones extremeñas

El debut de Elma Saiz como portavoz ha sido amable, como corresponde a las ruedas de prensa de los consejos de ministros preelectoral y más si hay un gobierno agónico que tiene que demostrar que aún tiene un hálito de vida. Este Consejo de Ministros ha servido para que Pedro Sánchez envía el mensaje de que aún puede repartir mucho dinero público mediante la subida de las pensiones, el sueldo de los funcionarios o diferentes subsidios.

Comienza por tanto la campaña para las autonómicas de Aragón, ahora que además el PSOE confirma que no tiene nada que decir en Extremadura. Porque se autoexcluye de las negociaciones, confirma que votará No a la investidura de María Guardiola sin explorar siquiera la posibilidad de presentar algunas condiciones para la abstención. Persiste en el No es No a pesar de que alguien con cierta autoridad en la tierra, como es Rodríguez Ibarra, les recomendó hacerse útiles mediante la abstención.

Así que las únicas voces relevantes ya hasta que se produzca una investidura son PP y Vox, porque el resto se autodescartan a pesar de que María Guardiola ha expresado su voluntad de sondear a todos

Y qué dicen en Vox. Pues asumen una política de máximos para iniciar la negociación, como es normal. Dicen que descartan la abstención y que su voto a una investidura de María Guardiola será o sí o no. Pero adviertan que ya se ha producido un movimiento, al menos desde la campaña.

Porque desde Vox sugirieron como una de sus condiciones que el PP presentara a un candidato distinto a Guardiola y parece que esa forma de coacción ya la han abandonado. Esto de decir que dirán sí o no es una forma de fingir que el resultado no es el que es y que Extremadura se encuentra en la misma situación que antes de las elecciones. En cualquier caso, siempre recuerden que hay unas elecciones muy próximas en Aragón y luego en Castilla y León y luego en Andalucía. Ignacio Garriga de Vox es quien se ha encargado de fijar la posición de partida para una negociación.

El PSOE está más preocupado de sofocar el descontento que de hacer política. Les hablaba antes de las represalias de Óscar Puente. Él en realidad señala los objetivos en X para que luego acuda el batallón de castigo digital. Esto sólo debería amedrentar a los más tiernos, pero debe de funcionar porque de viva voz solo se atreven a expresar sus críticas los de siempre y unos pocos más.

El ex ministro y ex presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.

Son movimientos como este los que trata de abortar con su procacidad el ministroll, Óscar Puente. Su argumento es el plebiscitario. Dice que son gente que no conseguiría ganar ni una asamblea de militantes y que solo les mueve el resentimiento. Lo segundo es la clásica presunción antidemocrática. Si me critican es por resentimiento… bueno… y en cuanto a lo primero es probable que tenga razón.

Que el PSOE haya sido partido cuyos cuadros han sido domados y cuya militancia ha sido adiestrada en el más rudo sectarismo. Si no tiene razón, no sé por qué tanto teme a las voces discrepantes. Y si la tuviera, qué peor síntoma del estado comatoso del partido y qué explicación tan certera para el colapso del espacio político de la izquierda. Porque al ir fagocitando todo a su izquierda, el PSOE ha ido achicando esa parte del espectro hasta dejarla en lo que hoy es en Extremadura, donde el 60% del electorado vota a la derecha.

Así que puede que no se oigan críticas sonoras pero ya se percibe con toda claridad como algunos corren a ponerse a cubierto. Y es el caso de Salvador Illa, nada menos, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña y a pesar de que fue señalado con el dedo de Sánchez para ser candidato, hoy se apresura a recordar que el suyo es un partido distinto al del PSOE.