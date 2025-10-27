Fernández Mañueco: "El plan sigue siendo marzo, salvo que Sánchez convoque elecciones"

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, defendió en La Brújula la estabilidad y los avances de su gobierno frente a las turbulencias políticas, en un momento de tensión política ante la imposibilidad de presentar sus Presupuestos regionales. En conversación con Rafa Latorre aclaró que agotará la legislatura y rechazó cualquier comparación con otros adelantos electorales en comunidades del Partido Popular.

Durante una entrevista en Onda Cero, Mañueco abordó el escenario político tras el adelanto electoral en Extremadura, la ruptura PP-Vox en Castilla y León, y destacó el crecimiento económico en base a su modelo de pactos.

Mañueco respalda la vía de Guardiola pero marca diferencias

Rafa Latorre preguntó al presidente si esperaba la convocatoria electoral en Extremadura. Mañueco fue contundente: "Con María Guardiola no había hablado de esto, pero es una mujer valiente, de palabra. Dijo que si no aprobaban los presupuestos convocaría elecciones y lo ha cumplido". El presidente autonómico matizó que la decisión de su homóloga estaba motivada por el interés general y la coherencia política.

Al ser cuestionado acerca de un posible "súper domingo" electoral por situaciones de bloqueo en comunidades del PP con socios salidos del gobierno como Vox, Mañueco zanjó: "Yo dije desde hace cuatro años que iba a agotar la legislatura. La legislatura acaba en marzo del año que viene y ahí convoco a las personas de Castilla y León".

Ruptura con Vox y estabilidad presupuestaria

Fernández Mañueco relató la evolución de su relación con Vox: "Tuvimos un buen gobierno. Desde Madrid se les dijo a Vox que rompieran, perdieron líderes y parlamentarios. Vox está más preocupado de atacar al PP, de hacer la pinza con el PSOE, y han aprobado leyes chapuceras".

Pese a las dificultades, enfatizó la estabilidad vivida en el último año y medio: "Ha sido el periodo de mayor estabilidad desde que soy presidente. Castilla y León es líder en sanidad y automoción, segunda en políticas sociales y dependencias, y nunca habíamos tenido tanta gente trabajando".

Cuando Latorre sugirió que los presupuestos parecían prescindibles en las palabras del político del PP, Mañueco respondió: "Hemos aprobado todos los techos de gasto. Abrimos diálogo tanto con Vox como con el PSOE, pero Vox no quiso sentarse. Pido altura de miras y diálogo real para mejorar los presupuestos, que ya están en las Cortes".

Presupuestos: duplicar políticas sociales y reforzar la prevención

Mañueco detalló los avances sociales ligados al nuevo proyecto presupuestario: "Duplicamos el bono de natalidad y la ayuda al bono infantil. Hemos creado un bono de apoyo a autónomos para más de 100.000 personas. Reforzamos el operativo antiincendios; las ayudas a vivienda crecen un 80%".

Recalcó el compromiso con la prevención y modernización del operativo antiincendios: "Todo es más fácil si se aprueban las cuentas, pero haremos los ajustes necesarios. El operativo será anual, profesionalizando a los trabajadores y pasando los contratos de lo privado a lo público".

Relación con el Gobierno central y gestión de emergencias

El presidente defendió la colaboración institucional ante emergencias y la despolitización de las crisis: "He pedido siempre máxima colaboración y sacar este asunto del debate partidario. Solicitamos una Conferencia de Presidentes para analizar la coordinación en emergencias.

La respuesta debe ser extraordinaria". Mañueco destacó la celeridad en las ayudas a agricultores y ganaderos, damnificados y ayuntamientos tras los incendios: "En Las Médulas, por ejemplo, la recuperación es prácticamente total".

Vox, futuro político y confianza en Feijóo

Sobre el crecimiento de Vox pese a las fugas internas, Mañueco apuntó: "Tienen graves problemas de liderazgo y en provincias, con alcaldes y concejales que se han marchado. Lo decidirán los ciudadanos en marzo". Cuando Latorre lo interpela sobre una posible negociación entre Feijóo y Puigdemont, Mañueco defiende la autonomía de decisiones del líder nacional: "Feijóo tiene toda la información y mi máxima confianza".

Respecto al debate autonómico, Mañueco expresó: "Cada presidente defiende lo suyo, pero desde Sánchez se ataca el principio de igualdad territorial. Los pasos que está dando el Gobierno rompen claramente la igualdad en toda España".

Finalmente, preguntado por un posible adelanto vinculado a la política nacional, Mañueco concluyó: "Mi plan es convocar en marzo, salvo que Sánchez adelante las generales; no es razonable que la gente vote dos veces en poco tiempo".