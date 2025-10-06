ENTREVISTAS EN LA BRÚJULA

César González-Bueno, CEO de Sabadell: "Tengo la certeza de que no saldrá la OPA del BBVA sobre el Sabadell"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, señaló en el programa 'La Brújula' de Onda Cero con Rafa Latorre que afronta los últimos días de la OPA hostil del BBVA "con una inusual tranquilidad", convencido según sus palabras de que la operación no saldrá adelante.

El CEO del Sabadell defendió la fortaleza de su base accionarial, formada principalmente por minoristas y clientes históricos, así como el compromiso de los principales inversores institucionales para no acudir a la oferta. González-Bueno valoró también el impacto que todo el proceso está produciendo en los propios empleados y abordó los escenarios que podrían darse si fracasa la operación, mostrándose crítico con la estrategia del BBVA y resaltando la fortaleza del banco que dirige.

González-Bueno vive el final del proceso "con tranquilidad"

Durante la entrevista, González-Bueno recalcó que su grado de confianza es máximo: "Ahora es cuando tenemos más información y tengo la certeza de que no llega al 50% y que es muy difícil que llegue al 30%". El responsable del Sabadell aclaró que esta conclusión deriva del seguimiento directo y continuo a los accionistas: "Lo afirmo rotundamente, por los sondeos realizados, la cifra de adhesiones está lejos de lo que el BBVA necesita".

Según explicó, la base de clientes-accionistas supera el 40% y "el goteo es pequeñísimo y constante, ya han alcanzado solo el 1%". El CEO subrayó, además, que el resto de inversores institucionales, al igual que Zurich, se han mostrado distantes: "No llegan, es matemáticamente inviable".

El impacto en los empleados y el posible futuro del banco

González-Bueno negó que la OPA haya tenido efectos negativos sobre la moral de la plantilla y cifró el compromiso en máximos históricos: "Estamos en un 92% de respuestas positivas a 'Estoy orgulloso de trabajar en este banco en las encuestas internas' y seguimos ganando cuota de mercado". El CEO defendió la valía de su equipo y su resiliencia tras varios años particularmentecomplejos y recalcó que "multiplicar por 12" el valor en bolsa en los últimos años ha sido la mejor defensa frente a cualquier estrategia hostil.

Sobre la posibilidad de una segunda OPA y el interés potencial de un gran banco extranjero si fracasa la operación lanzada por el BBVA, fue tajante: "Eso es extraordinariamente difícil, porque una OPA hostil es complicadísima y un actor internacional vendría en otro tono, pactando y buscando alianzas".

Los movimientos de grandes inversores y la posición ante BBVA

El CEO del Sabadell abordó también el comportamiento de inversores como BlackRock o el mexicano David Martínez, mostrando respeto por todas las decisiones individuales, pero señalando que "no mueve la aguja" y que la decisión de acudir a la OPA debería hacerse siempre "de forma irrevocable y pública".

Ante el escenario de una nueva oferta u otros movimientos, insistió: "Quienes manifiesten una intención deben hacerlo con claridad, anunciando cuántas acciones tienen y acudiendo de forma irrevocable".

