César González-Bueno, CEO de Sabadell: "Tengo la certeza de que no saldrá la OPA del BBVA sobre el Sabadell"

El CEO del Sabadell defendió la fortaleza de su base accionarial, formada principalmente por minoristas y clientes históricos, así como el compromiso de los principales inversores institucionales para no acudir a la oferta. González-Bueno valoró también el impacto que todo el proceso está produciendo en los propios empleados y abordó los escenarios que podrían darse si fracasa la operación, mostrándose crítico con la estrategia del BBVA y resaltando la fortaleza del banco que dirige.

González-Bueno vive el final del proceso "con tranquilidad"

Durante la entrevista, González-Bueno recalcó que su grado de confianza es máximo: "Ahora es cuando tenemos más información y tengo la certeza de que no llega al 50% y que es muy difícil que llegue al 30%". El responsable del Sabadell aclaró que esta conclusión deriva del seguimiento directo y continuo a los accionistas: "Lo afirmo rotundamente, por los sondeos realizados, la cifra de adhesiones está lejos de lo que el BBVA necesita".

Según explicó, la base de clientes-accionistas supera el 40% y "el goteo es pequeñísimo y constante, ya han alcanzado solo el 1%". El CEO subrayó, además, que el resto de inversores institucionales, al igual que Zurich, se han mostrado distantes: "No llegan, es matemáticamente inviable".

El impacto en los empleados y el posible futuro del banco

González-Bueno negó que la OPA haya tenido efectos negativos sobre la moral de la plantilla y cifró el compromiso en máximos históricos: "Estamos en un 92% de respuestas positivas a 'Estoy orgulloso de trabajar en este banco en las encuestas internas' y seguimos ganando cuota de mercado". El CEO defendió la valía de su equipo y su resiliencia tras varios años particularmentecomplejos y recalcó que "multiplicar por 12" el valor en bolsa en los últimos años ha sido la mejor defensa frente a cualquier estrategia hostil.

Sobre la posibilidad de una segunda OPA y el interés potencial de un gran banco extranjero si fracasa la operación lanzada por el BBVA, fue tajante: "Eso es extraordinariamente difícil, porque una OPA hostil es complicadísima y un actor internacional vendría en otro tono, pactando y buscando alianzas".

Los movimientos de grandes inversores y la posición ante BBVA

El CEO del Sabadell abordó también el comportamiento de inversores como BlackRock o el mexicano David Martínez, mostrando respeto por todas las decisiones individuales, pero señalando que "no mueve la aguja" y que la decisión de acudir a la OPA debería hacerse siempre "de forma irrevocable y pública".

Ante el escenario de una nueva oferta u otros movimientos, insistió: "Quienes manifiesten una intención deben hacerlo con claridad, anunciando cuántas acciones tienen y acudiendo de forma irrevocable".