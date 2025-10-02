Carlos Torres, presidente del BBVA, se muestra convencido: "Superaremos ampliamente el 50% en la OPA sobre Sabadell"

El presidente del BBVA, Carlos Torres, expresó su confianza en superar el umbral del 50% de aceptación en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre Banco Sabadell, en una entrevista concedida a Rafa Latorre en La Brújula.

Torres insistió en el atractivo estratégico y financiero de la operación para los accionistas y minimizó el impacto de la incertidumbre política y las trabas administrativas recientes.

A siete días de que finalice el plazo de aceptación, Torres aseguró que han mantenido un contacto "intenso" con grandes inversores, incluyendo al mexicano David Martínez, principal accionista individual de Sabadell, así como con fondos y minoristas. El máximo responsable de BBVA señaló que la mayoría de los inversores institucionales han manifestado una intención "abrumadoramente favorable" a la opa.

La confianza del BBVA y sus argumentos

Carlos Torres destacó que la oferta "es tremendamente atractiva" y que, gracias a la revalorización de las acciones y a la perspectiva de la fusión, el beneficio por acción para los inversores de Sabadell crecería más de un 40% respecto al banco en solitario.

Negó también que se ofrecieran acuerdos especiales a Martínez: "El rumor es absolutamente infundado" y recalcó que cualquier acuerdo adicional debería ser transparente y extenderse a todos los accionistas.

La defensa de la operación y la respuesta a la competencia

Torres recordó que la operación recibió el respaldo de casi 30 autoridades, incluyendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero lamentó que el proceso se demorase por la revisión adicional del Consejo de Ministros. Defendió el compromiso de mantener el crédito a pymes durante cinco años y la integración de personal de ambas entidades, y rechazó la idea de "vencedores y vencidos".

"No hay vencedores ni vencidos, esto es una integración para crear una entidad más fuerte", expresó Torres.

El futuro de la opa y del sector

Sobre la posibilidad de lanzar una segunda OPA obligatoria si no se alcanza el 50%, Torres indicó que sería un escenario "incierto", pero “perfectamente manejable” para BBVA. Subrayó que la clave ahora está en la decisión individual de cada accionista de Sabadell y enfatizó que la unión aportará ventajas para empleados, clientes y accionistas de ambas entidades.