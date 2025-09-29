La Brújula de la Economía: Crisis en Oriente Próximo, la situación económica española y las novedades del sector empresarial

En su última emisión, La Brújula de la Economía en Onda Cero analizó los acontecimientos internacionales y económicos más relevantes de la jornada, con especial énfasis en el nuevo plan de paz para Oriente Próximo presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las tensiones en el mercado energético, el control horario laboral en España y la evolución de plataformas como Bizum.

El plan de paz de Trump y el conflicto en Oriente Próximo

El programa abrió con el análisis de la reunión entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El plan de paz propuesto exige la eliminación de Hamás y la desmilitarización de Gaza, mientras Israel mantiene el control del perímetro. Aunque Trump busca presentar un acuerdo de "paz eterna", los colaboradores subrayaron que la viabilidad del plan depende de la aceptación por parte de Hamás y la Autoridad Palestina, lo cual es improbable dadas las condiciones impuestas y las tensiones históricas. La liberación de los rehenes israelíes continúa siendo una prioridad para Netanyahu.

La inflación y el impacto en los hogares

El equipo analizó la denominada "cuesta de septiembre", marcada por la subida de la inflación hasta el 2,9% interanual, arrastrada por el aumento del precio de la energía y productos básicos como café, cacao, huevos, leche y cerveza. Los expertos destacaron que esta tendencia de precios complica la economía doméstica mientras el Gobierno no presenta los presupuestos a tiempo, desatendiendo el mandato constitucional.

Debate sobre la reforma laboral y control horario

Se abordó el nuevo control horario de la jornada laboral promovido por el Ministerio de Trabajo: la intención es aprobarlo por decreto para combatir la excesiva cantidad de horas extras no remuneradas, calculadas en más de 2,5 millones semanales en España. Los contertulios consideraron que la medida supone la "medalla de consolación" para Yolanda Díaz, tras su fracaso en la reducción de la jornada laboral, y debatieron el impacto de la burocracia y de la falta de consenso parlamentario.

El papel de la AIReF y la independencia institucional

La próxima renovación en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras el mandato de Cristina Herrero generó debate sobre la independencia de los órganos de control económico. Los analistas advirtieron sobre la tendencia del Ejecutivo a "colonizar" instituciones y limitar su autonomía, algo considerado peligroso para la salud democrática y económica del país.

Protagonismo empresarial y despidos en multinacionales

En el bloque empresarial se mencionó la entrada de Repsol en la producción petrolífera del Golfo de México y el ciberataque sufrido por la cervecera japonesa Sagi, que afecta a sus marcas en Europa. Lufthansa, por su parte, anunció el despido de 4.000 empleados en cinco años. También se analizó el impacto y el crecimiento de la industria del videojuego, que ya supera al cine en inversión y desarrollo.

Liberalismo económico y críticas a la gestión política

La mesa de análisis debatió sobre el "liberalismo de mentirijilla" del Partido Popular, la tibieza de algunas políticas autonómicas y municipales en materia comercial y fiscal, y las implicaciones de la excesiva regulación y burocracia en el desarrollo económico. Además, se abordó el papel de la inmigración en el auge de la economía española y la incapacidad gubernamental para implementar reformas estructurales, criticada en editoriales como la del Financial Times.

Innovación y retos en el sector farmacéutico y los pagos digitales

Donald Trump sorprendió con el anuncio de posibles aranceles del 100% a medicamentos europeos, poniendo en peligro exportaciones multimillonarias. El programa resaltó la pérdida de liderazgo innovador de Europa en favor de Estados Unidos y China, atribuida a la excesiva regulación. Por otro lado, Susana Burgos puso el foco en Bizum, un caso de éxito en pagos digitales que busca expandirse por Europa, llegando potencialmente a 150 millones de usuarios conectados.