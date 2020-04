María García-Onieva: "Tiene lógica que primero puedan salir los niños de hasta 12 años y luego otras franjas"

La secretaria general de la Asociación Española de Pediatría ha hablado en La Brújula sobre el desconfinamiento de los niños de forma progresiva: "A los niños hay que explicarles las cosas. No son tontos. Entonces habrá que explicar que no es una salida para hacer vida normal".

"De momento no sabemos cuál es el documento final que se va a presentar. Pero sí, tiene lógica que primero sean los niños hasta 12 años y luego ir planteando otras franjas de edad", ha dicho María García-Onieva en La Brújula.

La secretaria general de la Asociación Española de Pediatría asegura que a los niños se les debe explicar que no es una salida "para hacer vida normal": "A los niños hay que explicarles las cosas. No son tontos. Entonces habrá que explicarles que no es una salida para hacer una vida normal. Por eso recomendamos que los padres se lo expliquen".

Sobre el uso de mascarillas en los más pequeños, María comenta que no es recomendable en niños de menos de un año: "No es recomendable por el riesgo de asfixia. Para los niños de hasta tres años es difícil encontrar mascarillas de su tamaño".

Por último, ha insistido en las medidas de seguridad: "Hay que mantener la distancia de los dos metros e insistirles muchísimo en el lavado de manos. La mascarilla y los guantes dan una sensación de falta de seguridad".