El inmunólogo, Alfredo Corell: "El anuncio de quitar la mascarilla se entendió como 'esto se ha acabado' y no es así"

Alfredo Corell tiene claro que "no hemos sabido ir por delante esta pandemia. Nunca. Al principio era lógico, pero en este momento ya no hay excusa y nos hemos precipitado con salvar el verano." Si achaca algo que se haya hecho mal es la falta de comunicación: "No se ha hecho bien la comunicación. El anuncio de quitar la mascarilla se ha entendido como esto se ha acabado. El mensaje era hay que seguir usando mascarilla pero si no hay nadie en dos metros quítasela".

No tiene duda que "estamos en la quinta ola. Está aumentando la incidencia en la población más joven, la incidencia es infernal en algunas comunidades en estas franjas. Esto no se está traduciendo en presión en las UCIs pero cuidado que la presión está ahora en urgencias dónde acude esta gente y esta variante se contagia mucho más fácil". Y hace una advertencia. Hay que saber que los síntomas son diferentes una vez vacunado, y por eso hay que tener máxima precaución ante cualquier indicio de que podemos tener el coronavirus: "Con la vacuna cambian los síntomas. Pensamos que tenemos un catarro pero tenemos Covid".

Y sí, tiene claro que las vacunas son nuestras grandes aliadas. Pero no por ello hay que fiarse únicamente de la vacunación: "Las vacunas funcionan muy bien pero no podemos jugarlo todo a las vacunas. Yo vacunado, me contagié en una comida al aire libre. Esto indica que debemos estar con la mascarilla aunque sea al aire libre, hay que transmitirlo"

"Los contagios son por proximidad. Se puede cortar regulando y restringiendo y la otra manera es con el comportamiento ciudadano, evitando concentraciones y llevando la mascarilla", finaliza.