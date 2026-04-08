Emilio del Río, sobre su nuevo libro: "Roma nos enseña que la ley está por encima de los individuos"

El escritor Emilio del Río presenta su nuevo libro 'Pequeña historia de la antigua Roma', una obra que busca acercar la historia de Roma al público general, mostrando a su vez cómo la historia romana sigue siendo relevante y aplicable a la actualidad.

Porque su libro no trata solo del pasado: "Uno espera que trate de romanos, sí, pero va de la actualidad". Para Del Río, los conflictos políticos, las tensiones sociales o las luchas por el poder que marcaron la historia romana se repiten hoy con asombrosa similitud. "Lo que está pasando, esto ya lo hemos vivido".

Con su obra, el escritor pretende dar a conocer cómo Roma aprendió de sus derrotas, cómo desarrolló un espíritu práctico y cómo figuras como Julio César y Augusto transformaron el país. Pero el libro no pretende idealizar Roma, pues su autor deja claro que no se trata de "hacer un club de fans".

El autor reivindica además el valor práctico de las humanidades. Frente al refinamiento teórico de los griegos, los romanos destacaron por su pragmatismo. Esa mentalidad, junto a valores como la palabra dada, la austeridad o la primacía de lo colectivo, configuró una civilización cuya huella sigue presente.

"España es España por Roma, Europa es Europa por Roma". Por esta razón, conocer la historia es, además, una herramienta para entender el presente y la toma de decisiones. "Roma nos enseña que la ley está por encima de los individuos".