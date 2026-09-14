DFactory triplica su tamaño y se consolida como el hub tecnológico industrial más importante del sur de Europa

Onda Cero ha dedicado una jornada especial para profundizar en las claves del DFactory, el hub tecnológico industrial más importante del sur de Europa. A lo largo del día, la cadena ha repasado en distintos espacios el presente y el futuro de este ecosistema en el que empresas punteras en inteligencia artificial, robótica e impresión 3D desarrollan soluciones reales para los retos actuales.

El proyecto, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para apoyar la nueva economía industrial, está a punto de dar un salto decisivo. El hub se prepara para multiplicar su tamaño y su capacidad de generar empleo, consolidándose como el hub tecnológico industrial más importante del sur de Europa.

De 17.000 a 60.000 metros cuadrados

El cambio de escala que afronta el DFactory es de gran magnitud. La superficie del proyecto pasará de los 17.000 metros cuadrados actuales a los 60.000, un crecimiento que irá acompañado de la construcción de cuatro nuevos edificios llamados a convertirse en el corazón de lo que será un nuevo distrito tecnológico en Barcelona que se integre en la propia ciudad, tal y como explica Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona: "hablamos de una industria que está integrada en la ciudad". Además, el proyecto prevé alcanzar los 1.500 puestos de trabajo directos.

Alianzas por encima de la competencia

Pese al salto de escala, el espíritu del DFactory permanece intacto. Se trata de un ecosistema en el que la competencia entre empresas queda en un segundo plano frente a las alianzas y el impulso conjunto del talento. Así lo subraya Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, quien pone en valor esta filosofía colaborativa como una de las señas de identidad del proyecto: "Estamos creando una plataforma de inteligencia para empresas industriales para que se instalen y relacionen entre ellas para crear nuevas sinergias".

Pere Navarro en Más de uno

Precisamente, Pere Navarro ha conversado con Carlos Alsina este lunes en Más de uno, donde ha incidido en el carácter colaborativo del proyecto. "Lo que hemos descubierto y han descubierto también las propias empresas, todas industriales, todas fabrican algo, es que la colaboración es mucho más eficiente que estar en un silo, escondidos y trabajando cada uno en su tema", afirma Navarro.

El directivo ha destacado cómo el proyecto apuesta, frente a una concepción en la que cada compañía desarrolla sus proyectos de forma aislada, por compartir conocimiento y buscar puntos de encuentro entre empresas de ámbitos diferentes.

Este compromiso por el trabajo conjunto entre empresas también se percibe en la arquitectura del nuevo emplazamiento, respecto a la que ha asegurado que "Lo más singular que pasa en el interior de este edificio es que las diferentes tecnologías, la sensórica, la robótica, la inteligencia artificial, Internet de las Cosas, impresión 3D, etcétera, se hablan entre ellas".

Esta apuesta por la colaboración se traduce en soluciones muy concretas para sectores como la salud o la alimentación. Es el caso de Leitat, cuyo responsable del departamento de industria, David Gutiérrez, se muestra muy positivo con el proyecto. "DFactory puede convertirse en una referencia mundial en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías".

Robótica y soluciones a medida para pymes

Otro de los ejemplos prácticos de esta apuesta por la innovación es OnRobot, empresa especializada en la parte final de los brazos robóticos y también en software a medida para pequeñas empresas. Collin Poitiers, responsable de soporte de ventas de la compañía para la región de Europa, África y Oriente Medio, explica cómo estas soluciones facilitan la automatización incluso a negocios de menor tamaño, hasta el punto de que "el operario solo necesitará darle al botón de play".

Las empresas del DFactory desarrollan tecnología con aplicación práctica inmediata, aunque en ocasiones sus soluciones trasciendan lo terrestre. Es el caso de Thinex Rotimpres, compañía especializada en electrónica impresa, representada por Marc Vizern, que ha relatado cómo su tecnología ha participado en un proyecto vinculado a la NASA para monitorizar el estado de los tejidos utilizados en paracaídas, con el objetivo de reducir el peso de los dispositivos y mejorar su eficiencia.

Un ecosistema que se abre a la ciudad

La nueva fase del DFactory no solo implica crecer en tamaño, sino también abrirse a Barcelona y a su ciudadanía. El proyecto tiene proyectada la incorporación de actividades vinculadas a la gastronomía, el diseño y la cultura, con la voluntad de generar actividad durante todo el año y acercar la innovación a toda la población de la ciudad condal.

Con esta nueva etapa, Barcelona busca consolidarse como uno de los principales polos de innovación del sur del viejo continente, al mismo tiempo que DFactory pretende reforzar su papel como punto de encuentro entre industria, tecnología y talento.