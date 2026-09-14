Pere Navarro sobre la innovación de DFactory: "Queremos que la industria se integre en la vida ciudadana"

La industria ya no tiene por qué estar alejada de las ciudades. Tampoco la tecnología tiene por qué quedarse encerrada en laboratorios o empresas que trabajan de espaldas unas a otras. En Barcelona, un proyecto pretende unir ambas realidades y convertir la innovación industrial en una parte más de la vida urbana.

El DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) afronta una nueva etapa de crecimiento con la ampliación de sus instalaciones.

Su presidente ejecutivo, Pere Navarro, ha explicado en una entrevista con Carlos Alsina en Más de uno cómo funciona este ecosistema industrial y qué papel quiere desempeñar en el futuro económico y tecnológico de la ciudad.

La iniciativa parte de un edificio de 17.000 metros cuadrados situado en el polígono industrial de la Zona Franca y contempla la construcción de cuatro nuevos edificios. El objetivo es alcanzar una superficie de 60.000 metros cuadrados y generar hasta 1.500 puestos de trabajo directos, además de más de 5.000 indirectos, según las previsiones del proyecto.

Imagen de DFactory en la Zona Franca de Barcelona | DFactory