Sorogoyen revela a Alsina cómo consiguió que Javier Bardem se "desnudara" en 'El ser querido': "Me daba vértigo"

En su regreso a los micros, Carlos Alsina, que se encargará esta nueva temporada de la segunda parte del programa Más de Uno, ha entrevistado al director de cine Rodrigo Sorogoyen, donde han comentado el último estreno del director, 'El ser querido'. Esta nueva película, estrenada el pasado 26 de agosto, llega a los cines con un gran reparto encabezado por Javier Bardem y Victoria Luengo.

'El ser querido', que gira en torno a la relación entre un padre y una hija, la cual está marcada por el abandono, es un conflicto que Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña han abordado desde una perspectiva cercana y realista. El director, en este caso, ha explicado que la película nació para contar una historia más próxima y, sobre todo, terapéutica para entender la validación a través del abandono y los conflictos cercanos.

Cómo surgió el reparto

Sorogoyen, en su entrevista con Alsina, le explica que la película nació durante una conversación con Victoria Luengo, y que tanto él como la guionista Isabel Peña la habían descubierto. "Nos enamoramos de ella, tanto de la persona como de la actriz", ha afirmado el director.

Fue, sobre todo, a partir de conversaciones sobre sus padres, como comenta el director, cuando surgió la idea de contar una historia sobre una hija y un abandono. A partir de ahí fue cuando surgió el nombre de Javier Bardem para interpretar al padre, dada su experiencia y, en concreto, su persona. "Entonces necesitábamos un padre y todos dijimos: Javier Bardem podría estar bien", ha afirmado el director.

Un Bardem más cercano

Sorogoyen considera que Bardem hizo algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, y es aparecer "sin personaje y sin apoyarse en una transformación". El director quería que el actor se vistiera y se mostrara como una persona "normal" y haciendo cosas "normales". Para el director, esa decisión permite que el público pueda ver a un Bardem "más cercano y más humano". "Creo que esa es una de las claves para que la gente diga que ha visto algo distinto", ha declarado Sorogoyen.

Para concluir, Sorogoyen ha afirmado que ni Bardem ni Victoria Luengo ensayaron la primera escena, la más larga, de unos 20 minutos, y la más importante, según el director. Un primer contacto de actuación que conservó los nervios y la tensión del primer encuentro entre ambos personajes.