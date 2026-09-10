Boticaria García revela en La Brújula cuál es el síntoma más común de la menopausia: "No son los sofocos"

Los efectos de la menopausia están claros; qué los causa y cuándo empiezan, no tanto. A pesar de que todas las mujeres atraviesan por esta fase, aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Igual ocurre con la perimenopausia, una etapa desconocida para muchas mujeres, pero cuyos síntomas pueden aparecer antes de lo que comúnmente se piensa. Así lo ha indicado Marián García, más conocida como Boticaria García, doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora. "La perimenopausia es muy desconocida (...) A partir de los 35 años, cualquier mujer que tenga algún desajuste ya está en perimenopausia", advierte en La Brújula.

A partir de los 35 años, cualquier mujer que tenga algún desajuste ya está en perimenopausia

Uno de los principales problemas es que algunos síntomas pueden resultar difíciles de identificar. García cuenta que muchas mujeres acuden al médico por dolores en las piernas o articulares y, pese a someterse a pruebas, "les hacen una radiografía y está bien. Les hacen resonancias y están bien. Y hasta las analíticas están bien".

Sin embargo, asegura, "hay algo que se llama el síndrome musculoesquelético de la menopausia, que es solo la punta del iceberg de una inflamación crónica de bajo grado que hay detrás". Este síntoma "puede afectar a más del 80% de las mujeres en España".

Los síntomas "explotan" en la perimenopausia

De todo ello García habla en su nuevo libro junto al doctor Javier Butragueño, Mujeres de hierro, que comparte nombre con el estudio realizado junto a la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Granada con datos de 143.000 mujeres españolas. "Los datos que tenemos son que los síntomas explotan en la perimenopausia", ha avanzado. El síntoma más frecuente, según sus datos, no son los sofocos, sino el cansancio: "Los sofocos en general son un 50%, pero el cansancio es un 85%".

¿Qué pasa con las que tenemos 44, que somos las que estamos para arrastrar?

En la perimenopausia aparecen con una elevada prevalencia "la ansiedad, la niebla mental, la falta de deseo sexual". Por eso, ha reclamado prestar atención a mujeres más jóvenes: "¿Qué pasa con las que tenemos 44, que somos las que estamos para arrastrar?".