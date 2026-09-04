Un catedrático de Educación avisa en La Brújula del nuevo informe PISA: "El tortazo va a ser importante"

El sistema educativo español afronta serios problemas. Así lo advierte en La Brújula el catedrático de la Facultad de Educación de la UNED Juan Manuel Moreno. "Estamos muy mal y decir lo contrario me restaría toda credibilidad", advierte.

Estamos muy mal y decir lo contrario me restaría toda credibilidad

"Estamos muy mal hoy, pero el martes estaremos bastante peor porque salen los datos de PISA", insiste, y aunque asegura que no conoce los datos, porque están "embargados", sostiene que quienes trabajan en el sector educativo esperan un fuerte deterioro: "Todos sabemos que el tortazo el martes va a ser importante".

La "tormenta perfecta" de la educación

Moreno apunta a varios factores que lo explican. El primero es la caída demográfica: "Cada vez hay menos niños y cada vez va a haber menos niños". Al mismo tiempo, aumenta el alumnado de familias inmigrantes. Según el catedrático, ya hay 17 provincias españolas donde más de una quinta parte de los estudiantes son de procedencia extranjera y Alicante alcanza el 30%.

A esto se suma, según su análisis, que el alumnado inmigrante y con necesidades educativas especiales se concentra cada vez más en la educación pública. "El porcentaje que va a la educación pública sigue aumentando, mientras que el porcentaje que va a la educación concertada o privada se mantiene estable o incluso disminuye".

También critica la creciente politización de la educación, que considera "una lacra tremenda para la profesión docente" porque "ningunea al profesorado".

El uso de las pantallas

Sobre las pantallas, Moreno asegura que existen "un montón de datos, todos apuntando en la misma dirección" y considera que el uso de las redes sociales es "fundamentalmente negativo". Entre otros efectos, señala que niños y adolescentes duermen cada vez menos, algo que "afecta al aprendizaje de una manera brutal".