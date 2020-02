Álvarez de Toledo: "Pediremos que el presidente de AENA comparezca en el Congreso para explicar la reunión Ábalos-Delcy"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, reconoce que "no he hablado con Pablo Casado" tras la reunión con el presidente, pero sí que ha contado en rueda de prensa todo lo sucedido. De todos modos, defiende este tipo de encuentros "para una situación de normalidad democrática", algo que no sucede ahora, ya que "estamos en una situación de emergencia democrática y anormalidad, en la que Sánchez ha rehabilitado a un usurpador formando un Gobierno en la cárcel" y "quiere nombrar Fiscal General del Estado a una persona inapropiada y con conexiones con la mafia policial". Por todo ello, cree que "esta reunión ha servido para que Casado explique cuáles son nuestras posiciones", ya que a su juicio "lo más grave de este Gobierno es que está rompiendo con los partidos constitucionalistas".

play

El PSOE que le gustaría

Cayetana Álvarez de Toledo considera en La Brújula que "la izquierda española se nos ha ido y ha perdido sus valores tradicionales con Sánchez". Explica que "me hubiera gustado que el PSOE fuera el partido de Nicolás Redondo o el que pactó un Gobierno con el partido Popular del País Vasco", algo que dice que "no ha sido posible porque Pedro Sánchez prefiere estar en otra foto que es la de los reaccionarios". Álvarez de Toledo asegura que su formación política es "constitucionalista".

Sobre la posibilidad de que vayan conjuntamente en una candidatura el PP-Ciudadanos en los próximos comicios regionales dice que "es algo que ojalá podamos hacer porque el desafío que tenemos es inmenso y cualquier otra consideración decae ante la amenaza que supone un Gobierno reaccionario". Destaca que "en este momento la posición del PP tiene que ser la de unir todo el régimen constitucionalista del 78" y por ello, hasta no descarta una unión con Ciudadanos, porque "tenemos que aunar todas la fuerzas constitucionalista". De todos modos, comenta que "no ve posible con VOX la misma unión que con Ciudadanos", aunque está abierta "a trabajar en el panorama nacional con ellos".

En Onda Cero, la portavoz parlamentaria de los Populares, cuenta cuáles fueron los errores de su partido en el pasado. "Pedí perdón en nombre del PP por haber entregado las regiones a los partidos anticonstitucionalistas. Debemos aprender los errores del pasado".

Comparecencia del presidente de AENA en el Congreso

De Delcy Rodríguez asegura que "es una corrupta y una torturadora, sólo hace falta ver el informe internacional con lo que han hecho para darse cuenta que no merece una reunión". Además, dice que "vamos a pedir la comparecencia del presidente de AENA en el Congreso para que explique todo lo que pasó en la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Si se usaron las salas VIP y todos los detalles que deben conocerse".

play

Por otro lado, Cayetana Álvarez de Toledo, a raíz de los recientes acontecimientos en EFE, dice que "no solo vamos a preguntar sobre la destitución del director de EFE, Fernando Garea, sino que además vamos a proponer que se modifique la forma de elección del presidente de la Agencia EFE"

También puede interesante:

Casado exige a Sánchez renunciar a la mesa de diálogo con Torra inhabilitado

La reflexión de Lucas: "Se lo podían haber ahorrado"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Investidura contra los cuatro Reyes"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Vamos encaminados a un gobierno de sedición fraguado con el delincuente Junqueras"

Julia Otero: "Creo que Cayetana Álvarez de Toledo quiere ser Pablo Casado"

La tronchante imitación de Carlos Latre de Cayetana Álvarez de Toledo en El Hormiguero