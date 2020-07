El cuaderno de Chapu: 'Tropezar dos veces con el mismo virus'

En Cataluña calculan que hoy se han superado los mil contagios, pero dice Fernando Simón que han sido 628 en todo el país. Simón es Platero en ‘Platero y yo’ y Sánchez es yo. Se ha publicado que Sanidad ha comunicado solamente un tercio de los contagios y que hace semanas que tenemos el número reproductivo básico o R como el cuello de un cantaor.

Sánchez pasó del Estado de Alarma al de ‘Pero qué me está contando, señora’. Nos hemos instalado en este tiempo líquido en el que la lucha contra la enfermedad ha consistido a que saliera Simón a recomendar consejos que ya todo el mundo conoce y, en general, a decir que estaba ‘preocupadillo’ y a comentar lo de que la mejor distancia de seguridad y que lo de ponerse la mascarilla en espacios abiertos era sobreactuar un poco. Y posar en la moto y decír que “todo está controlado”, y que los métodos de rastreo, que no habían conseguido parar 20 focos, iban a parar 200. En todo caso, si había contagios, no requerían hospitalización y mientras tanto, el virus galopaba como el caballo de Rafael Alberti, a corazón suenan, resuenan las tierras de España en sus herraduras.

Costó creer que esto nos pasara una vez. Lo increíble es que nos esté pasando la segunda. No hemos aprendido nada.