El cuaderno de Chapu: "Ese partido del que usted me habla"

Traigo que es lunes de 909 fallecidos por coronavirus en un fin de semana. En leer sus nombres tardaría 45 minutos. Hay días que a mi 'Españita' le veo la forma de piel de toro y otros en los que le veo forma de lápida.

El vicepresidente Pablo Iglesias le ve forma de la tinaja de la piscina del Kremlin de Galapagar. Le da la razón al ministro de Exteriores ruso porque Iglesias es de los que siempre va con el equipo contrario. Dice que no cree que España sea una democracia plena y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que considera el vicepresidente del gobierno una democracia plena.

Días largos en el Partido Popular

Avanza febrero. Al PP se le hacen los días más largos y la manta más corta. Pablo Casado cree que el PP de hoy no tiene responsabilidad en las cosas del PP de ayer porque ya no están los mismos, que es la paradoja filosófica del reemplazo, el Barco de Teseo, el río de Heráclito, el calcetín de Locke y ahora la manta de Bárcenas.

Estaba yo una placa en memoria de John Locke en Oxford y debía de estar guapo ese día porque una mujer me preguntó si era filósofo. Locke se preguntó si se remendara un calcetín hasta el punto de que no quedara lana del calcetín original seguiría siendo la misma prenda. En el PP se preguntan si después de cambiar la cúpula, sigue siendo el PP o es ese partido del que usted me habla.