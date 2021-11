Julia Otero anuncia que ha superado el cáncer: "A estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena"

Julia Otero ha superado el cáncer diagnosticado el pasado mes de febrero. Así lo anunció la presentadora de Julia en la onda en Catalunya Radio con motivo del premio de Comunicación de la Generalitat. En la misma aseguró que no tiene "ni una sola célula cancerígena".

No obstante, Julia Otero se mostró prudente: "Todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

Cuando han pasado tres semanas desde su última operación, la periodista afirma que se siente "con ganas y con fuerza". Además, Julia Otero contó las secuelas que le ha dejado la enfermedad: "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace prácticamente no tenga sensibilidad. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos".

Julia Otero también contó que espera "sacar la cabeza" antes de Navidad y volver a su "vida normal" a partir de enero, aunque sin fijarse fechas concretas debido a un año que la ha cambiado "por dentro".

"Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos", ha reflexionado Julia Otero, que puso como ejemplo las entrevistas a políticos: "Entrevistar políticos es una pérdida de tiempo porque nunca responden las preguntas. Sabes que es mentira lo que contestan la mayoría de veces".

Tercera dosis de la vacuna Covid

La presentadora de Julia en la onda publicó en su cuenta personal de Instagram que ya ha recibido la nueva dosis de la vacuna contra el coronavirus, momento del que subió una fotografía.

"No hay dos sin tres. La Generalitat llamó y allí que me fui de buena mañana. Pedí permiso a la enfermera para la foto y fue encantadora", escribió Julia Otero en dicha publicación.

El emotivo mensaje a Ana Rosa

Julia Otero dedicó un emocionante mensaje a Ana Rosa después de que la periodista de televisión anunciase que padece un cáncer de mama.

La presentadora le dio el siguiente consejo: "La montaña parece muy alta, querida. Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida".