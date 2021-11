El mensaje de apoyo de Julia Otero a Ana Rosa Quintana: "No mires la cima. Entrégate al pequeño camino"

Este martes, la periodista y presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana, ha comunicado a la audiencia que le han diagnosticado, por segunda vez, un cáncer de mama. Además, ha anunciado que dejará temporalmente 'El programa de Ana Rosa' para centrarse en su tratamiento contra la enfermedad y en su pronta recuperación.

Quintana, a la que ya le quitaron un tumor de mama en 2010, ha comenzado diciendo: "Hoy por primera vez voy a hablar de mí", para terminar informando de la triste noticia: "Hoy tengo que despedirme por una temporada, sus espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia".

El consejo de Julia Otero a Ana Rosa Quintana

Son muchas las personalidades del mundo del periodismo, política y arte las que han mandado sus mensajes de apoyo a Ana Rosa Quintana, entre ellas, la periodista Julia Otero. La presentadora de Onda Cero, anunció el pasado 22 de febrero que dejaba temporalmente los micrófonos de 'Julia en la Onda', por el mismo motivo que Quintana, para recuperarse de un cáncer que le habían diagnosticado.

Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado

Ahora, tras sentirse inevitablemente conectada con ella, Julia Otero le ha dado el siguiente consejo a Ana Rosa Quintana: "La montaña parece muy alta, querida. Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida".

El bonito mensaje de agradecimiento de Ana Rosa Quintana los espectadores

Por su parte, la periodista también ha mandado el mensaje de gratitud a sus espectadores: "Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida".

Asimismo, Ana Rosa Quintana recordado la necesidad de acudir al médico a realizarse revisiones periódicas: "Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia".