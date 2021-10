Julia Otero habla de su regreso a Julia en la Onda: "Espero que sea antes de Navidad"

Este miércoles Julia Otero anunciaba mediante una publicación en Instagram que había superado el cáncer. La directora de Julia en la Onda confirma que a día de hoy está curada pero "es hoy y ahora" y recuerda que el proceso de recuperación 100% del cáncer son cinco años.

"Me daba un susto tremendo porque esta mañana me he levantado con los titulares de todos los colegas, a los que le agradezco el entusiasmo con el que han recibido mis escuetas palabras de ayer, pero sí estoy bien. Afortunadamente el tumor desapareció. A día de hoy estoy curada, pero es hoy y ahora. He vencido a este y ahora pero con toda la prudencia. Todos sabemos que los han pasado por un cáncer lo controles son exhaustivos cada tres meses, seis y luego cada año", resalta Julia.

Además, la directora de JELO considera que hay que cambiar la terminología que usan los medios de comunicación cuando hablan del cáncer y utilizan palabras como guerreros, batalla, guerra: "es horrible", señala.

"Lo digo en primera persona, cuando estaba a ese lado del micrófono hasta que llegó mi diagnóstico usaba la misma terminología que ahora usamos y que también la usan los médicos. La bronca no es solo para los que trabajamos en los medios de comunicación también para los oncólogos y especialistas que siguen hablando de índices de supervivencia, de tasas de éxito, de batallas", añade.

Y deja claro que su "guerrera" de ayer en la publicación de Instagram fue porque iba vestida con un pantalón de camuflaje y una camiseta verde. "Me he dado cuenta que las metáforas viven horas bajas", dice entre risas.

Espero que mi vuelta sea antes de Navidad

Sobre su vuelta a los micrófonos de JELO cuenta que falta poco pero que intentará "ser sensata, obedecer a los médicos y recuperarme de muchas cosas" porque los procesos de quimioterapia y radioterapia "son duros" y no pasan por el cuerpo sin más. "A veces dejan una enorme huella. Los cuerpos tienen que rehacerse de una agresión brutal que intelectualmente cuesta mucho de aceptar".

Por lo que "todo eso tiene que recomponerse", resalta y espera que su regreso sea "antes de Navidad" aunque no quiere precipitarse.

Hay que celebrar la vida todos los días cuando nos levantamos por las mañanas

Para terminar Julia ha querido mandar un mensaje de "esperanza y fuerza" para todos los que están pasando por esta enfermedad. "Hay que celebrar la vida todos los días cuando nos levantamos por la mañana. Los que estáis sanos hay que celebrar todos los días y los que nos vamos curando, también".

"Y los que tienen la incertidumbre, los que han sufrido las primeras secuelas de la quimioterapia sin ganas de vivir. Los que están en ese proceso que tengan esperanza y fuerza porque al final hay un porcentaje muy elevado de que salga bien. Uno tiene que confiar que va a salir bien. Así que es un mensaje a todas esas personas. Mensaje de esperanza y fuerza. Todos los que lo hemos pasado sabemos lo duro por lo que no hay que tirar la toalla".