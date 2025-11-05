‘Julia en la onda’ se acerca a las políticas de vivienda y gestión del agua de la Generalitat de Catalunya

Este sábado,a partir de las 08:00, 'Julia en la onda’se adentra en dos temas que afectan actualmente a la población: la vivienda y la gestión del agua.Para saber más sobre la gestión política de estos asuntos por parte de la Generalitat de Catalunya, Julia Oterose desplaza hasta elPalau Robert de la Generalitat.

Transición hídrica para la eficiencia en el uso del agua

Uno de los temas que tratará Julia Otero en su programa es la transición hídrica para la eficiencia en el uso del agua. Las graves sequías de los últimos años hacen que la gestión del agua sea uno de los temas que centran la agenda política.

La Generalitat de Catalunya quiere reducir la dependencia del agua de la lluvia y para ello impulsa un plan integral de transición hídrica que se centra en la diversificación de fuentes mediante la modernización de infraestructuras y nuevas obras hidráulicas.

Además, este año se cumplen 25 años de la Agencia Catalana del Agua, consolidada como referente en gestión hídrica. Para saber más sobre los planes de la Generalitat con la gestión del agua, Julia Otero hablara con Josep Lluís Armenter, Director de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Uno de los grandes retos es garantizar el abastecimiento sostenible de agua y minimizar el riesgo de inundaciones en todo el territorio. La Generalitat está realmente comprometida con estos asuntos y ha creado el Observatorio de la Inundabilidad para reforzar la prevención frente a desastres naturales.

La transición hídrica que quiere llevar a cabo la Generalitat de Catalunya combina innovación tecnológica y gobernanza participativa. Es un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el futuro del agua en Cataluña.

Facilitar el acceso a la vivienda, el objetivo de la Generalitat

El Gobierno de Catalunya tiene un objetivo en políticas de vivienda: 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Esta meta se percibe como realista ya que actualmente hay unas 7.000 viviendas en construcción dentro de los programas públicos.

Julia Otero charlará con la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i Portaveu del Govern, Sílvia Paneque, sobre las medidas en vivienda que está tomando la Generalitat, como los préstamos de emancipación para jóvenes, con nuevas convocatorias en curso o las ayudas al alquiler para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad económica.

Además, la Generalitat quiere revitalizar zonas urbanas y rurales con la nueva Ley de Barrios y Villas. Conoceremos más sobre este plan que pretende equilibrar el acceso a la vivienda en todo el territorio catalán.

‘Julia en la onda’, en directo desde el Palau Robert

Este sábado 8 de noviembre, ‘Julia en la onda’ se emite en directo a partir de las 08:00 desde el Palau Robert de la Generalitat para hablar sobre dos derechos globales: el acceso al agua y el acceso a la vivienda.

Con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.