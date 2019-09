Eduardo de Vicente

Mesa de redacción: Domitila no tendrá que pagar la multa por "saltarse" una valla policial

El juez le da la razón a esta anciana gallega, de 82 años, que fue engañada como preferentista. Según la policía, en un acto de protesta había saltado un cordón policial, a pesar de ir con andador. En la Mesa de Redacción, con Goyo Benítez, Aneyma León y Núria Torreblanca. Comentamos la imagen de la activista que ha saltado sobre Mario Draghi, en su rueda de prensa en el BCE. Los policías municipales de Madrid se quejan de los chalecos antibalas que han recibido. Hoy se ha celebrado el primer acto oficial de jubilación de un perro policía en España, con Julia Otero como madrina del perro Boss. Según un estudio, el 80 % de los conductores en España no sabe entrar y/o salir de una rotonda. Hoy se subasta la primera fregona de la historia. Y Edu de Vicente nos lleva al cine para ver "La oveja Shaun", "Una noche para sobrevivir" y "Little Galicia".