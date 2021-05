Dudas y certezas sobre el caso del 'Rey del cachopo' y el presunto asesinato de su expareja Heidi

Desde la semana pasada está sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid... César Román Viruete, al que todos conocemos desde hace tres años como “El rey del cachopo”. Este hostelero, que pasó del éxito a la ruina en muy poco tiempo, está acusado de haber matado a su última pareja, Heidi Paz Bulnes, una mujer hondureña de 25 años, cuyo torso, sin piernas, brazos ni cabeza fue hallado en agosto de 2018 en una nave industrial del madrileño barrio de Usera.

César Román, de 48 años, está acusado por el fiscal y por la acusación particular, que representa a la madre de la víctima, del homicidio de Heidi Paz Bulnes, la que había sido su última pareja, una camarera hondureña. Los dos desaparecieron a finales de julio y el 13 de agosto, después de que la madre de ella presentase la denuncia, un torso apareció en una maleta depositada en una nave industrial de Usera a la que los bomberos acudieron para extinguir un pequeño incendio.

Al torso le habían cortado las prótesis mamarias para dificultar su identificación y las habían prendido fuego. El ADN extraído del cadáver no dejaba ninguna duda, comparado con el de la madre de Heidi, de que el cuerpo pertenecía a la mujer desaparecida. De todo esto que nos estáis contando me llama la atención, primero, que la calificación sea de homicidio y no de asesinato...

No se han encontrado restos de sangre

No se ha podido saber en qué circunstancias ni cómo murió Heidi. En el torso los forenses no apreciaron señales de violencia que sí podían estar en la cabeza. Pero ni esta ni el resto del cuerpo de la mujer han aparecido en todo este tiempo. Además, tampoco se ha podido precisar el escenario del crimen: en todos los registros e inspecciones practicados por la Policía en las casas y en los locales relacionados con César Román no se han encontrado un solo rastro de sangre y descuartizar un cadáver, como te puedes imaginar, deja mucha sangre.

Ambos desaparecen al mismo tiempo, de forma simultánea. Y no era algo frecuente en César, que se desvivía por su hija, una niña que había nacido fruto de su relación con Nati. Además, la nave estaba alquilada por su empresa, junto a otros socios. Y un taxista, al que ya se le ha oído en el juicio, reconoció a César Román como el hombre que ocho días antes –esto es importante– de que se hallase el cuerpo al que trasladó desde una casa de Vallecas hasta esa nave industrial. César no conduce y se movía habitualmente por Madrid en taxis.

César era un empresario de éxito. Tenía cinco restaurantes en Madrid, especializados en el cachopo, ese contundente y típico plato de la cocina asturiana. Heidi era camarera y comenzó a trabajar para él en el mes de abril de 2018 en el local que acababa de abrir en el barrio e Malasaña. César acababa de dejar una relación con Sara, su última pareja. Y pronto se entendieron. Él mismo lo contó en el juicio.

Heidi sufrió un aborto pero no se sabe si fue involuntario

Vivían juntos en un piso de Vallecas desde poco después de conocerse. La relación no debió ser fácil y tres meses después de empezar, Heidi le dejó a César una nota que encontró la Policía en uno de los registros. La nota decía esto:

“Cesar, te escribo esta nota porque no me atrevo a decírtelo en persona. No me preguntes a donde voy, porque ni yo sé. Perdí nuestro hijo... sabes que pienso todo el puto día, mi angelito no tenía nada que ver en toda esta mierda. No me encuentro a gusto con nada ni nadie. Es por eso y por muchas cosas que no puedo estar a tu lado ahora mismo, no me odies, vale, solo piensa que cuando vuelva puede que me sienta mejor. Te amo César con todo mi corazón. Nunca de los nunca lo olvides, amor mío.”

No ha quedado claro si fue un aborto involuntario. La madre de Heidi, Gloria, se refirió a ello en el juicio tras contar también cómo César Román le pidió la mano de su hija al poco de conocerse. Lo último que se sabe de la pareja es que protagonizaron una bronca monumental en un bar del barrio de Embajadores. Ocurrió un mes antes de la desaparición de los dos. Fueron a reclamar el salario de Heidi, a la que el dueño del local le debía una semana de salario y la cosa acabó, según registraron las cámaras, en una pelea con lanzamiento de vasos, sillas y toda clase de objetos.

La mató al terminar la relación

El propietario del bar cifró los destrozos en 30.000 euros y dijo que los dos estaban muy borrachos. César pasó una noche en comisaría y fue puesto en libertad.

El fiscal afirma en su escrito de acusación que, después de romper la relación, César convenció a Heidi de que se viesen y en ese momento la mató. No se sabe la fecha ni el lugar, hay muchas dudas en torno a eso que la investigación no ha podido aclarar. Después, el 5 e agosto llevó la maleta hasta la nave y el 13 el cuerpo fue descubierto tras el pequeño incendio.

Dudas sobre si Cesar Román mató a Heidi

Pero, como decimos, hay muchas dudas. Las acusaciones están intentando convencer al jurado de que César era un hombre violento, que había amenazado a Heidi en muchas ocasiones durante sus meses de convivencia.