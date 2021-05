Territorio Comanche: Los momentos estelares de Madrid

A raíz de las elecciones autonómicas del 4M, traemos algunos de los momentos estelares de Madrid. Comenzamos con uno de sus alcaldes, Tierno Galván, que tuvo algunos discursos muy reconocidos, como cuando afirmó que "quien no estuviera colocado, que se coloque" durante los años de la movida madrileña. O señalar que peatonalizar el centro "lo peta".

Otro de los casos fue la canción que Agustín Lara compuso y fue interpretado por el grupo de Bimba Bosé para recordar el centenario de la Gran Vía.

También analizamos los grandes baterías de la historia de la música a raíz de la película española nominada en los Oscar 'Sound of metal'. Uno de ellos fue Keith Moon, de The Who. Tenían la costumbre de destruir los instrumentos después de cada concierto. Uno de sus momentos más recordados fue cuando en 1967, mientras tocaban en la televisión, Moon puso explosivos en su batería y al acabar de tocar, la hizo estallar.