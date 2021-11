Territorio Comanche: ¿Cómo es la vida en Groenlandia?

Máximo Pradera ha traído un sorpresón para Caprile porque nos ha hablado de los Beatles. Y es que se ha hecho un "super documental", llamado "The Beatles: Get Back". Este proyecto está compuesto por tres episodios, de dos horas y media cada uno, y trata sobre la grabación del álbum, "Let it be".

Hoy se estrena, "La Casa Gucci", una película que cuenta el suceso más escabroso de su historia: el asesinato de Mauricio Gucci, nieto del fundador de la glamourosa marca de moda. En ella, Adam Driver se mete en la piel de Mauricio Gucci, mientras Lady Gaga interpreta a Patrizi Reggiani, ex mujer de Mauricio, que fue condenada en 1995 por ordenar a un sicario su asesinato tras descubrir que le había sido infiel.

"El vestuario es impresionante", ha afirmado el modista, Lorenzo Caprile. ¿Qué más nos ha podido contar el diseñador? Entre otras cosas, ha desvelado que Lady Gaga ha lucido 50 cambios de vestuario y no repite ni un pendiente.

Se acaban de cumplir 90 años del estreno de la película "Frankenstein". Karloff interpretó al monstruo y desde entonces, nos ha costado mucho imaginárnoslo con un rostro distinto. Por ello, para conmemorar esta cinta, y de la mano de Núria Torreblanca, vamos a hablar de "canciones Frankenstein", una derivada de todo lo que significa este personaje. Entre las seleccionadas, ha sonado, "Me siento tan feliz" de Kiko Veneno.

También Torreblanca, nos ha traído las posibilidades culturales de cara al fin de semana, concretamente de la miniserie inglesa "La sangre helada", ambientada en el siglo XIX que gira en torno a la vida de un arponeo y asesino que se embarca en una expedición de caza de ballenas en el ártico con un ex cirujano del ejército con el que tendrá que aprender a sobrevivir.

Con Miqui Otero celebramos que se cumplen años de todo. De momento, ya van 20 años del estreno de "Harry Potter". Ese mismo año, salió la primera saga de "Ocean's Eleven" y la película de "Amélie". ¿Qué más 20 cumpleaños hemos celebrado?

Por su parte, Santi Segurola sigue la estela de los grandes músicos de la historia para hablarnos de un concierto de esos que hay que marcar en la agenda. El 23 de julio, Iggy Pop, actuará en el "Jazzaldia 2021", el Festival de Jazz de San Sebastián, que acogerá a numerosos artistas internacionales.

Cerramos el año, "Pardo Bazán", con Noelia Adánez, quien ha seguido de cerca los homenajes que se le ha hecho a la escritora a lo largo de estos meses. Entre las muchas curiosidades que existen acerca de la vida de la escritora, hablamos de la supuesta mala relación que mantenía con la también gallega, Rosalía De Castro, que no es más que un bulo literario impostado.

Finalmente, Antón Reixa, nos ha acercado a la vida en Groenlandia y su pasión por la cultura esquimal. La actualidad nos lleva a la gran isla, ya que hemos conocido que dos profesores españoles han puesto en marcha una iniciativa parecida al "Erasmus" que se especializa en la educación medioambiental para que los alumnos descubran la vida natural de la colonia danesa.