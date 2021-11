Territorio Comanche: ¿Cuáles son las canciones más legendarias de la histórica de la música?

Comentamos la canción protagonista de un tweet que se ha hecho viral estos días y que escribió el guionista, Raúl Díaz , sobre la mítica letra de "Annie Are You Ok" de Michael Jackson. Esta reacción ha hecho que se habrá el debate sobre cuáles son las canciones más legendarias de la histórica de la música cuyas letras aún hoy siguen dando lugar a la confusión. Y a propósito de hablar de canciones míticas, Miqui Otero nos trae una adaptación de lo más curiosa de "My Favourite Things".

También, celebramos el 75 aniversario de la Entidad Metropolitana del Transporte en Madrid, con David García-Asenjo. ¿Cómo se integra el transporte en la arquitectura de las ciudades? ¿Cuál es la historia de las construcciones de las líneas de metro más importantes de nuestro país? Lo descubrimos.

Hablamos del homenaje a la música cubana en la entrega de los Premios Grammys 2021, galardonando la canción, "Patria y Vida", como oposición a la represión del Gobierno cubano contra los manifestantes que marchan estos días en las calles del país. Maximiliano Pradera nos ha traído lo más destacado del entorno musical cubano y sus mejores artistas.

Un álbum de David Bowie que nunca fue lanzado oficialmente durante su vida saldrá el día antes de lo que habría sido su 75 cumpleaños: el 7 de enero de 2022. Nos lo ha contado Santi Segurola.

Katherine Murray Millet, ​conocida como Kate Millett, fue una escritora, profesora, artista y activista feminista radical estadounidense. Noelia Adánez nos ha contado la historia que hay tras su vida.

Llevamos 62 días de erupción volcánica en la isla de La Palma. En estos meses, los medios han narrado las terribles consecuencias que genera para los habitantes de la isla. Sin embargo, esta tragedia también ha despertado el interés de muchas personas que quieren verlo en directo. Lo analizamos con Antón Reixa.

El arte del flamenco

El 16 de noviembre se celebró el Día Internacional del Flamenco, fecha que busca recordar el día exacto en que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad.

Como pretexto, recomendamos el documental, "Nueve Sevillas", donde nueve personajes conviven con grandes artistas del flamenco de hoy.