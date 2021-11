Territorio Comanche: El estreno de "Voyage", el primer disco de ABBA en 40 años

En la primera hora de "Territorio Comanche" viajamos hasta 1991, un año que fue muy bueno para el cine español. Viajamos hasta la gala de los Goya de ese año con Máximo Pradera, quién nos ha contado qué películas se postulaban para recibir el galardón del cabezón.

Por su parte, nuestro periodista deportivo, Santi Segurola, nos habla de un récord que se batió en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1991.

Además, Núria Torreblanca nos muestra todos los contenidos de la televisión de aquella época y descubrimos que se cuecen en las nuevas generaciones desde entonces con Miqui Otero.

Regreso a 2021

Tras casi 40 años sin sacar un álbum, Abba sorprendió con un retorno discográfico que se publica este viernes en todo el mundo. "Voyage", es el noveno disco de estudio de la banda sueca e incluye diez canciones inéditas. ¿El origen de este inesperado álbum está en una gira virtual?

Mientras, el primer libro oficial de los Beatles en más de 20 años, "The Beatles: Get Back", sale a la venta y relata de primera mano las grabaciones del último álbum de estudio de la banda británica, "Let it be". Nos lo ha contado Máximo Pradera.

Núria Torreblanca ha querido rendirle un especial homenaje a Juan Adriansens y Pedro del Valle a través de la historia de amor entre los poetas franceses, Arthur Rimbaud Paul Verlaine.

Finalmente, analizamos con Santi Segurola, la posibilidad de que el exjugador del Barça, Xavi Hernández, sea el nuevo entrenador del club culé.