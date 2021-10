Territorio Comanche: Las bandas sonoras de las novelas

En "Territorio Comanche", Núria Torreblanca ha querido unir dos mundos: el de la literatura y la música. Por ello, ha buscado novelas que llevan incorporada una banda sonora. "Cada vez es más frecuente incorporar bandas sonoras a las novelas. A veces incluso llevan una playlist con un código QR que te dirige a su lista de Spotify", ha informado la catalana, quien ha destacado, entre otras obras, la trilogía de César Pérez Gellida, "Versos, canciones y trocitos de carne", la cual inspiró al cantante, Iván Ferreiro.

Máximo Pradera ha honrado el recuerdo del compositor vasco, Luis de Pablo, quien falleció el pasado domingo, a los 90 años, en Madrid. Referente del vanguardismo musical contemporáneo en España, fue uno de los máximos exponentes de la Generación del 51. Repasamos su obra.

Siguiendo en la línea musical, Pradera también nos ha traído una playlist aprovechando el debate sobre la legalización de la marihuana. Y es que varios grupos políticos quieren debatir sobre el cannabis. ¿Acabará saliendo una ley que regule su uso? Mientras nos hemos planteado la pregunta, ha sonado: "I want to hold your hand" de The Beatles, entre otras canciones.

Por su parte, Santi Segurola nos ha analizado el estreno del documental, "The Velvet Underground", dirigido por Todd Haynes, el cual nos hace ver lo que significó este grupo compuesto por unos "inadaptados". A su vez, Núria Torreblanca, ha informado del reestreno en los cines españoles de la película de Álex de la Iglesia, "El Día de la Bestia". ¿Por qué nos ha marcado tanto?

A Antón Reixa lo que le ha marcado es el libro, "Azucre" de la escritora, Bibiana Candia. "Es una novela histórica que se lee con pasión y voracidad", ha apuntado.

También, repasamos con Joana Bonet, las tendencias que han marcado la Fashion Week, entre ellas, la piel.

Finalmente, Miqui Otero nos ha hablado del modelo de Ray Ban, Wayfarer, que según él, es el típico objeto de consumo que tiene una importancia crucial en la cultura popular del siglo.

Escándalo en la catedral de Toledo

Juan Miguel Ferrer, deán de la Catedral de Toledo, ha admitido que fue un error no estar presente en la grabación del videoclip de "Ateo'" de C.Tangana y Nathy Peluso y de no hacer "advertencias" sobre algunas imágenes que han provocado "el escándalo de algunas personas". Ferrer ha presentado su dimisión como una manera de "facilitar que todo se solucione".

Como pretexto, Antón Reixa nos ha contado una experiencia suya en dicha catedral.

Premio Nacional de Narrativa

Hemos aprovechado para felicitar a Xesús Fraga, ganador del Premio Nacional de Narrativa por, "Virtudes (e misterios)", una novela escrita en gallego que trata sobre la historia de una familia de A Coruña marcada por la migración.