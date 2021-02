¿Es recomendable extraer una séptima dosis de los viales de la vacuna de Pfizer?

Dos enfermeras valencianas han estudiado la ficha técnica de la vacuna de Pfizer y han descubierto que con la técnica y los materiales adecuados se podría obtener una séptima dosis para administrar el vial de la vacuna de Pfizer.

José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Española de Enfermería y Vacunas, explica que "es posible obtener una dosis extra", pero es "bastante complicado" por los problemas burocráticos y de seguridad que conlleva.

Forcada asegura que aunque sea posible "no es recomendable", ya que al intentar los enfermeros y enfermeras "aprovechar el máximo el vial", podrían "juntar los culillos de varios viales" y esto está "totalmente contraindicado" por problemas de esterilización.

Otro problema añadido es el tipo y la calidad de las jeringas utilizadas. "El marcado de las jeringas no es matemáticamente exacto", señala Forcada, e insiste en que "hasta que no se haga una modificación de la ficha técnica y se autorice esta práctica no es recomendable".