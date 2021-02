El 79% de las residencias de España ya han recibido las dos dosis de la vacuna

Empresarios de residencias han afirmado que "las miles y miles de muertes" de personas mayores en estos centros durante la pandemia de la Covid-19 "no van a ser en vano" porque la crisis del coronavirus ha impulsado una reconversión, un "antes y un después" en el sector, que se orientará a un modelo más centrado en la persona mayor. "Las miles y miles de muertes que hemos sufrido en este sector no van a ser en vano, van a ser para mejorar la calidad de vida en estos últimos años y van a ser para mejorar la atención de la dependencia", ha afirmado la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cintia Pascual.

Para Pascual, hacer un resumen en pocos minutos de lo que ha sido este primer año de pandemia es "realmente difícil" porque "básicamente ha sido horrible". "Nos hemos visto luchando sin medios por salvar vidas, a personas que queríamos y que estaban en nuestros centros, y además porque no teníamos los recursos en la primera parte de la pandemia", ha recordado. A la presidenta de CEAPs se le han quedado grabadas las "caras de los profesionales" de las residencias, cuando veían que no podían dar respuesta a las necesidades que tenían los usuarios. Si bien, Pascual considera que, a pesar de todo, el sector "ha demostrado ser fuerte" e incluso ha hecho "que las cosas cambiaran" en las siguientes oleadas de la pandemia.

La esperanza puesta en la vacuna

Ahora, según ha destacado, su "esperanza" es "la vacuna" y, tras la inmunización de los mayores de las residencias , el 79 por ciento ha recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer y un 93% está libre de covid tras la finalización del proceso, "hay que reconstruir, volver a marcar procedimientos de entradas y salidas" y regresar a lo que pedían ya antes: "mejor financiación y coordinación con Sanidad". En todo caso, Pascual ha insistido en que lo principal es "poner en el centro del sistema a los mayores y sus familiares" y, por ello, ha asegurado que ya han empezado a trabajar con todas las CCAA para que esta pandemia suponga "un antes y un después" en la atención a la dependencia.

Hasta el momento, en los protocolos a aplicar en esta tercera ola, no se está teniendo en consideración el factor de la vacunación. Por ello, atendiendo a los datos que se desprenden un estudio de CEAPs y tras las reiteradas peticiones de humanización de usuarios, familiares y profesionales, resulta necesario revisar y actualizar dichos protocolos. “Luchamos porque las personas mayores que viven en residencias fuesen las primeras en recibir la vacuna, junto con quienes cuidan de ellas, porque han sido las más vulnerables, no sólo ante el virus, sino por la pérdida de calidad de vida al no poder relacionarse con sus seres queridos y, durante gran parte de la pandemia, con sus compañeros de residencia”, explica Cinta Pascual, presidenta del Círculo.

Sobre esto, la presidenta de CEAPs exponía que las vacunas actúan sobre el sistema inmunitario para que esté en condiciones de combatir el virus si se ve expuesto al mismo, pero que “hay que tener en cuenta que las medidas de seguridad e higiene y de uso de mascarillas deberán mantenerse, a pesar de haber recibido la vacuna, hasta que las autoridades sanitarias lo recomienden”.

Barómetro de la vacunación

El estudio elaborado por CEAPs, cerrado el 11 de febrero, en el que han participado residencias, centros de día y servicios de teleasistencia de todo el país, refleja que se ha vacunado el 96% de mayores, y más del 90% de profesionales en el 82% de los centros. Del total, el 46% ya han alcanzado la inmunidad y que la mayor parte de los que aún no lo la han alcanzado lo harán en los próximos 15 días.