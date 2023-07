Zapatero: "Me pareció gravísimo que Feijóo no tuviera el coraje de condenar el abyecto lema de 'Que te vote Txapote'"

Durante el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el presidente del Gobierno sacó a relucir el uso del lema "Que te vote Txapote" en su contra y pidió al PP que lo condenara.

Sobre este asunto, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado muy tajante y ha calificado el lema de "abyecto". "Yo no me imagino a Sánchez diciendo un lema de esa naturaleza", ha recalcado.

"Me pareció gravísimo que Feijóo no tuviera el coraje de condenar el abyecto lema", ha dicho. "Un lema que jalea contra un dirigente democrático usando el nombre de un asesino terrorista, es un lema abyecto".

Además, ha dicho que la critica personalizada con el sanchismo ha sido muy excesiva y muy negativa; "es malo para la democracia, nos hace peores".

El expresidente ha afirmado que le parece inaceptable que el PP esté usando el terrorismo en la lucha partidista. "No vale todo y menos romper un consenso en contra del terrorismo y usar el terrorismo en la lucha partidista", ha resaltado el ex presidente.

"Volver a acudir al terrorismo citando a Bildu para arrojar al PSOE lo que fue ETA, me parece inaceptable", ha dicho.