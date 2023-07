Zapatero achaca al formato del cara a cara el resultado del debate

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habla en 'Julia en la onda' sobre el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y sobre por qué está tan activo en esta campaña electoral.

El cara a cara de ayer fue muy seguido y según el expresidente socialista, "un debate de esta naturaleza debe servir para clarificar las posiciones y para identificarse con ideas políticas de uno y otro candidato; y yo tengo algo clarísimo, me identifico con el presidente, que mostró determinación y coraje en contra de la violencia de género".

Zapatero ha criticado el formato del debate. Ha asegurado que "el formato era complicado, porque todos los cara a cara que ha habido en democracia, lo lógico es que los moderadores estén integrados en el debate".

el formato no fue el adecuado y debe revisarse

Aunque ha dicho que los moderadores cumplieron con su deber, el formato no fue el adecuado y debe revisarse. "Cada vez que los candidatos tenían que mirar al moderador tenían que darse la vuelta", ha comentado.

En cuanto a los tiempos, ex expresidente ha afirmado que hay que hacerlo con bloques de tiempo para cada tema y que en eso el debate si fue correcto.

Dice que Sánchez no estaba nervioso sino indignado

"La violencia de género es un tema capital y ahí hubo una gran diferencia de compromiso, valores y de principios, en favor de pedro Sánchez", ha opinado el expresidente.

Sobre si Sánchez menospreció a Feijóo en el debate, Zapatero ha resaltado que "Sánchez conoce perfectamente bien a Feijóo, y no voy al estilo, si no al contenido, y Sánchez representó la defensa de principio en favor de la igualdad, de los más necesitados, y eso no lo vi en la otra parte; solo vi la utilización de ETA".

usar el terrorismo y arrojarlo a al PSOE rompe todos los consensos

"Volver a acudir al terrorismo citando a Bildu para arrojar al PSOE lo que fue ETA, me parece inaceptable"

En cuanto al titular que pondría al debate, Zapatero ha dicho que "el PP y Feijóo se han puesto muy contentos, yo prefiero la humildad y mas allá, me siento en el abismo de la posición política que hizo Feijóo".

"Me identifico con los valores de Pedro Sánchez", ha insistido el ex presidente.

Los motivos de Zapatero para participar en la campaña electoral

Por otro lado, Zapatero ha reconocido que lo que le ha motivado a ser tan activo en esta campaña es el uso partidista del terrorismo. "Lo que no asumo y me parece destructivo es el uso del terrorismo", ha declarado.

"Que te vote Txapote" es abyecto

El expresidente ha calificado el lema "Que te vote Txapote" de abyecto y ha opinado que Feijóo debería haberlo condenado. "No me imagino a Sánchez usando ningún lema con algún asesino contra el PP", ha recalcado.

Además, ha dicho que la critica personalizada con el sanchismo ha sido muy excesiva y muy negativa; "es malo para la democracia, nos hace peores".

"Hay que ganar con limpieza y dando la mano al adversario", ha explicado Zapatero.

En cuanto al gesto teatral del pacto que le ofreció Feijóo para que se deje gobernar al partido mas votado "es un slogan que se vende con mucha facilidad".

Por último, Zapatero ha recordado que "el PSOE ha sido el único partido que se abstuvo para que gobernara Rajoy".

El ex presidente ha asegurado que en una propuesta de calado hay que tener coherencia con el pasado y "cómo es posible que para Extremadura vale pactar con Vox y para el gobierno de España, no", ha destacado Zapatero.

Vídeo completo de la entrevista