Víctor Manuel: "El día que ponga entradas en el Palau y no se vendan, me iré a casa"

El cantante Víctor Manuel pasa por los micrófonos de 'Julia en la onda' y responde a la preguntas de Julia Otero sobre su nueva obra musical 'La vida en canciones'. Esta será la restrospectiva más completa jamás editada de la obra musical de Víctor Manuel.

'La vida en canciones' no solo llegará en formato disco, Víctor Manuel realizará una gira para exponer estas 36 canciones en las que está todas las joyas de una vida como compopsitor y cantante. El propio Víctor Manuel afirma que "le gusta la versión que ha hecho Rozalen de la canción 'Quiero abrazarte tanto'.

Respecto a la gira y una posible bajada de los escenarios es claro y afirma que "me cuesta mucho, lo noté cuando volví de la pandemia porque fue un bálsamo". El cantante no entiende cómo Joan Manuel Serrat se va a retirar y deja claro que el "ser irá a su casa" cuando "ponga entradas en el Palau y no se vendan".

En este disco en el que colabora con diferentes artistas existe una mezcla generacional de la que habla en su entrevista con Julia Otero. Víctor Manuel afirma que hay gente extraordinario en la música y destaca a gente como Rosalía, C.Tanga o a Jorge Drexler del que dice que "es un absoluto genio".

¿Cuándo descubrió Víctor Manuel que quería cantar?

El cantante español cuenta en 'Julia en la onda' que escuchando Discomanía descubrió que podría cantar. "Descubrí que se podía tener una voz rugosa y que a pesar de tener una voz mala se podía comunicar muchísimo", afirma el compositor.

¿Qué canciones de otro cantante escocgería Vícctor Manuel?

Para terminar, Víctor Manuel ha hecho repaso a otras canciones, no escritas ni cantadas por él, y ha hecho una elección. Cuenta que una de los temas que le hubiese gustado crear hubiesa sido "Mediterráneo" aunque reconoce que "hay días que las canciones salen en unas horas y otras requieren de meses.