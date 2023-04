La Sociedad Española de Psiquiatría avisa del daño de los trastornos mentales entre los 10 y 30 años

El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe de área de Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Celso Arango, habla en 'Julia en la onda' sobre la salud mental en España. Asegura que es algo positivo el haber normalizado estos trastornos o enfermedades, ahora que cada vez más personajes públicos dan a conocer que acuden al psiquiatra o psicólogo.

El doctor Arango alega que "en muchas ocasiones hace más daño la discriminación, el tabú, el apartar y señalar a una persona con un trastorno mental que el propio síntoma del trastorno mental". Sin embargo, insiste en que no es algo nuevo, "hace cuatro años, 1 de cada 5 europeos tenía un trastorno mental" y ahora, después de la pandemia del coronavirus, "ha habido un pequeño incremento del 15-20%" de manera global, no solo en España.

Asimismo, el experto confirma que "el problema de las listas de espera lo teníamos antes". Aunque recalca que le preocupa "mucho más" que haya "una lista de espera de más de un año para un adolescente en un hospital de día". Porque recuerda que "está esperando en una etapa de la vida que es crucial".

¿Qué trastornos mentales son los más comunes?

Entre los trastornos mentales más prevalentes, se encuentran el déficit de atención, hiperactividad, adaptativos o fobias, que, según el doctor Arango, son menos graves. Y dentro de los cuadros más graves, pero menos comunes, están el trastorno del espectro autista, el obsesivo compulsivo grave o psicótico.

Pero, lo que más se han incrementado con la pandemia son los trastornos depresivos, ansiosos y de conducta alimentaria, en concreto, la anorexia nerviosa. De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría alerta de que esto ha provocado que se "incremente más de un 200% el número de pacientes menores de edad que atendemos con ideación suicida en las consultas de urgencias en este país".

La mayor parte de los trastornos mentales suceden en las primeras etapas de la vida

Además, el jefe de área de Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón recuerda que "la mayor parte de los trastornos mentales suceden en las primeras etapas de la vida". En concreto, "antes de los 24 años ya tenemos un 75% de todos los trastornos mentales y antes de los 18, un 50%".

También aclara que "la forma de expresarse no es la misma". Por ejemplo, el síntoma más claro de una depresión en un adulto es la tristeza y en un menor es la irritabilidad. Por lo que es imprescindible acudir a un especialista que ayude a diferenciar si se debe a problemas de la vida cotidiana como sería la tristeza por la muerte de un familiar o la preocupación por un acontecimiento que no podemos prever, de lo que es un trastorno mental, "que afecta al funcionamiento de la persona en su globalidad".

España contará con los 20 primeros especialistas en psiquiatría de la infancia y adolescencia

Por otro lado, el doctor Arango se congratula por la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad, tras años pidiéndoselo, de crear especialistas en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. A finales de mayo, España contará con los primeros 20 doctores en este campo, "era una especialidad que existía en toda Europa menos en Bulgaria, Albania y España".

Entre los 10 y 30 años, los trastornos mentales producen una mayor discapacidad que el resto de las enfermedades médicas

Aunque también lamenta que España tenga "uno de los menores ratios de profesionales de la salud mental por habitantes". Y destaca que "entre los 10 y 30 años, los trastornos mentales producen una mayor discapacidad que el resto de las enfermedades médicas juntas".

El suicidio, la primera causa de muerte en España entre jóvenes de entre 15 y 29 años

Por su parte, el doctor Celso Arango advierte de que el suicidio juvenil es primera causa de muerte en España de los jóvenes entre los 15 y los 29 años. "Las urgencias de psiquiatría de este país están llenas de adolescentes que se producen daños", se apena.

Asimismo, recalca que "con el suicidio uno nunca puede banalizar" ya que "más del 50% de las personas que cometen suicidio han hablado sobre ello, sobre la muerte, sobre no querer vivir o le han comentado a alguien que se iban a quitar la vida". Por lo que explica que "esa identificación temprana puede ayudar mucho".

Otros de los síntomas a tener en cuenta serían la disminución de rendimiento académico, dejar de disfrutar con las cosas que se disfrutaba antes, dejar de salir, etc. Y, al contrario de lo que se piensa, descarta que las redes sociales sean el problema porque, como todo "tiene sus cosas buenas y cosas malas" y recuerda que el mismo estigma pasó con las bicicletas.

Los beneficios para los menores de cenar en familia

El experto sostiene que cenar en familia tiene numerosos beneficios para los menores. "Tienen mejor salud mental, más bienestar y menos riesgo de acoso escolar, porque cuando cenas juntos se hablan las cosas", dice. También aconseja que duerman las horas recomendadas según la edad y confirma que "ningún niño debería ver una pantalla antes de dormirse porque eso activa redes neuronales".

Pocas leyes más antifeministas he visto que esta ley trans

El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría se ha mostrado muy crítico con la ley trans de Irene Montero por haber excluido a los profesionales de la elaboración del texto. "Las leyes en este país tienen unos procedimientos y uno de ellos es escuchar a los expertos porque es imposible legislar y saber de todo. Pero con esta ley, lo que se hizo fue hacerla de forma exprés, saltándose el paso de escuchar a los expertos", apunta y añade que "esta idea de nosotros no necesitamos escuchar a los expertos porque ya sabemos lo que es bueno me parece que está muy en contra de lo que es un país democrático como debería ser".

Ante el dato de que un 80% de los cambios de sexo son de mujeres, el experto considera que "es la manifestación clara de que todo esto viene condicionado por un machismo". Debido a que "cuando eres joven y ves que estás en una sociedad en la que prosperan más los chicos y a las chicas les tocan el culo y que les hacen una serie de cosas, pues no mola ser chica, y en lugar de arreglar lo de no mola ser chica, lo que hacemos es perpetuar el estereotipo de chico- chica".

Por ello, afirma que "el fenómeno que hay detrás es otro" y aunque "las personas trans existen, hay otros que dicen serlo y no lo son y eso solo puede perjudicar", "pocas leyes más antifeministas he visto que esta ley trans donde se perpetúan los estereotipos clásicos".

También censura que los adolescentes no requieran supervisión psiquiátrica antes de realizar el cambio de sexo, porque aunque ser trans "no es ninguna enfermedad ni ningún trastorno mental", sí que hay algunas personas, con "trastornos mentales de base", que puedan pensar que lo son. Arango recalca que es crucial realizar un buen diagnóstico diferencial porque "cuando no esperamos lo suficiente como para ver qué hay detrás de eso, podemos cometer el error, como se ha cometido en otros países en los que han aprobado leyes como esta, de acabar tratando de forma irreversible a adolescentes que les pasaba otra cosa".

Es más, el jefe de área de Salud Mental del Gregorio Marañón denuncia que detrás de esto "hay muchísimo dinero, muchísimo interés de la industria farmacéutica y determinados sectores médicos que están hormonando a adolescentes después de una consulta de una hora de duración".