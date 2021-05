Muere el cantautor Franco Battiato: "Es el ejemplo de que la comercialidad no va ligada a la falta de calidad"

Hoy ha muerto a los 76 años el gran cantautor siciliano, Franco Battiato, dejando un enorme legado en la música tanto italiana como de toda Europa. Charlamos con algunos de sus fans como Darío Menor, Máximo Pradera, Eduardo Izquierdo y Manuel Ferrón, que nos explican que fue uno de los mejores artistas pop, no obstante, la comercialización no iba ligada con la falta de calidad: "Vender muchos discos no significa que las canciones sean malas, él es el ejemplo".

Fue un gran referente de Italia en el extranjero, ya que ha conseguido que muchas personas se interesen por este idioma. Incluso el ministro de Cultura, Dario Franceschini, y el presidente de la República, Sergio Mattarella, han mostrado su apoyo a Battiato, a través de mensajes destacando su inimitabilidad y la herencia musical que deja.

"Multidisciplinar y no homologado"

Comenzó a hacer música pop en los 80, después de algunos años en los que su estilo no gustaba. En una comida con amigos, uno propuso que "no había huevos a hacer música comercial y él lo hizo". No obstante, destacó por ser un artista multidisciplinar: Sabía pintar, componer ópera..."

Izquierdo habla de él como un cantautor "no homologado", es decir, no es posible etiquetarlo en un único cajón. Lograba que aquellos no interesados en su estilo sí lo estuvieran. "Esto solo lo hacen los genios".