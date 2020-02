Gaspar Llamazares, sobre los aplausos de Podemos al Rey: "Sentí alegría, por eso mismo yo he sido el diablo de parte de la izquierda"

"La apariencia es que la izquierda vive un buen momento, pero la realidad es la de un gobierno frágil con una mayoría precaria; dependiente de apoyos más por negativa que en positivo, más en defecto que en construcción. En estos momentos, eso puede ser simbólico, esa debilidad no aparente de lo que vive la izquierda en España y en el mundo", ha dicho Gaspar Llamazares en Julia en la onda.

El político presenta su último libro, 'Una izquierda herida', en el que hace una radiografía del panorama actual para la izquierda. "Vivimos en una época en la que los trabajadores piensan que el futuro de sus hijos no va a ser lo mejor, el ascensor se desploma en vez de subir, y eso se traduce en la desconfianza en la política, malestar social... Las organizaciones políticas somos cascarones vacíos. Militantes tenemos, pero muy pocos, y eso debería llevar a una reflexión. Mi familia me decía que esto era un sinsericidio; es una posición crítica que no es cómoda, pero me veía en la necesidad de hacerla".

Los aplausos al Rey: "Sentí alegría sana o insana"

Llamazares cree que el modelo de política ha pasado a ser un "estruendo" del populismo: "El modelo de política provoca la crítica de los ciudadanos y el alejamiento ciudadano. Los ciudadanos quieren que se entienden las fuerzas políticas y apoyan a una fuerza que también dice las cosas muy claras; en esa esquizofrenia vivimos los políticos diariamente".

Sobre el aplauso de los miembros de Podemos al Rey Felipe VI, ha dicho que siente "alegría": "Por eso mismo, yo he sido poco menos que el diablo de una parte de la izquierda. Esa parte nunca entendió la necesidad de acuerdos amplios de izquierdas y que el respeto institucional es muy importante. Me parece lo lógico y hay que respetar desde la diferencia el protocolo".

"Los partidos independentistas se equivocan"

Además, el político español comenta que le parece mal el desplante del independentismo al Rey en el inicio de la legislatura: "Tienen una herida por la declaración del Rey del 3 de octubre. Se equivocan".

A raíz de Cataluña, Llamazares asegura que la democracia es algo más que "votar": "La democracia es votar, pero también de acuerdo a las leyes y respetando los derechos. La simplificación de la democracia ha llevado a anteponer el derecho a decidir que no tienen la democracia al conjunto del compromiso de leyes. Una democracia basada en una identidad que excluye a parte de los ciudadanos no es republicana. Una democracia así debería ser pluralista y un planteamiento que identifica al pueblo con solo una identidad no identifica".

"La extrema derecha lleva el populismo a sus últimas consecuencias"

Gaspar Llamazares cree que la izquierda no ha sabido "situarse" en un período, mientras que ve a una derecha que "patalea y deslegitima lo que deciden los ciudadanos". "Si Ciudadanos ha caído como consecuencia de este bucle autoritario en Europa, que se cuide el Partido Popular. El PP es una fuerza que no debería entrar a todos los trapos de los que seguramente va a ponerle Vox".

Por último, ha hablado del avance de Vox: "Empezó siendo un clima populista en la recesión, pero cada vez más es una estrategia y un partido. La extrema derecha ha cogido el relevo del populismo y lo lleva a sus últimas consecuencias, la contraposición entre la democracia representativa y la democracia plebiscitaria. Es el principal peligro para la democracia y para la izquierda".