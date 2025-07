Guitarricadelafuente asegura que "la música nunca había sido una opción real de futuro": "Me guío por hacerlo de verdad"

Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarricadelafuente, se ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hablar sobre diversos temas. Guitarrica empezó mostrando su talento en Instagram, donde subía canciones grabadas con el móvil y un micrófono del 'sing star'. Ahora con casi 28 años cosecha una gran fama y toca en festivales y escenarios de renombre.

Su nombre artístico se escribe todo junto porque "empezó como algo sí de no saber dónde te va a llevar y al final me he anclado en él y sigo persistiendo en él". La música ha estado muy presente siempre en su familia. Su bisabuelo, que murió una semana antes de que él naciera, enseñaba a las personas del pueblo a tocar la bandurria, jotas... "Hubo como un cambio de alma, creo que estaría orgulloso".

"Me siento muy agradecido. (...) Llegué a la música de manera inocente y nunca había sido una opción real de futuro. Siempre me he dejado llevar por mi intuición, por la pasión, por hacerlo de verdad".

Su primer disco, 'La Cantera' era "un homenaje a mis raíces y al lugar donde aprendí la música, que es mi pueblo". Ahora está de gira con su segundo disco, 'Spanish Leather', viene de ese disco. "Era como la forma de representar (5:51) cómo había cambiado mi visión (5:53) acerca del folklore y la tradición". 'Leather' significa cuero y representa "una herencia del pasado ligada a esta artesanía de España".

Tras sacar el primer disco, el cantante Víctor Manuel le señaló como un relevo. Si bien Guitarrica ha contado que se enteró de ello hace tres semanas y ha explicado que ahora "la visión de un cantautor ha evolucionado mucho" y que "ser cantautor va mucho más allá. Implica experimentar y relatar lo que ocurre a tu alrededor".

Sobre la canción 'Full time papi' ha explicado que "es algo que todavía sigo descubriendo" pero que está relacionado con "la falta de compromiso por lo que estás haciendo en ese momento" en las relaciones amorosas. "Poder volcarme a lo que me está llenando de pasión en este momento y no estar pensando en que el amor que estoy viviendo se pueda acabar y no va a valer la pena todo el esfuerzo que esté metiendo, ¿no?"

Guitarrica va a debutar en el mundo de la interpretación próximamente ya que va a ser uno de los personajes de la próxima película de los Javis, 'La bola negra'. "Estoy emocionadísimo y me considero súper afortunado" ha asegurado.